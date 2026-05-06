Confesión de Kike Salas antes de la finalísima del Sevilla: "Estábamos muy dolidos, pero nunca muertos"

El central sevillista reconoce el impacto de la derrota contra Osasuna, pero insiste en que nunca arrojaron la toalla y que están convencidos de que, junto a la afición, también superarán al Espanyol

Kike Salas fue el protagonista en la rueda de prensa intersemanal tras consolidarse como uno de los principales baluartes de este Sevilla y analizó el estado del vestuario tras la victoria ante la Real Sociedad y la importancia vital del partido ante el Espanyol, a la par destacó el rol de una afición que siempre está a la altura.

"Nos encontramos con una gran energía positiva, con bastante confianza. Estos días hemos estado recuperando después del esfuerzo, creo que estuvimos 100 minutos dando el máximo", señaló el aruncitano, que aseguró que realmente "no ha cambiado nada en el vestuario" de un partido para otro y que en todo momento se han considerado capacitados para emerger de las profundidades, incluso tras el palo recibido en El Sadar. En este sentido, se mostró comprensivo por la reacción de la afición.

Reconoce el impacto de la derrota en El Sadar, pero advierte que nunca tiraron la toalla

"En Pamplona fue complicado, creo que hicimos 70 minutos buenos, que estábamos metidos en el partido. Se nos escapó al final y fue muy duro. Es normal que después de ese partido tuviesen ese momento de tensión, podríamos haber dado un poco más, pero a partir del lunes nos apoyaron al máximo", indicó Salas, que insistió en que, más allá del dolor por la derrota, en el vestuario nunca se ha tirado la toalla.

"Nosotros estábamos dolidos, pero nosotros nunca hemos estado muertos, siempre hemos confiado en nosotros mismos. Lo vimos el lunes, con esa misma energía tenemos que ir al sábado", apuntó el zaguero, que conoce la complejidad de la cita sabatina contra el Espanyol, que también se juega la vida.

Kike Salas, convencido de que se impondrán al Espanyol

"Lo vamos a preparar de la mejor manera, con la misma ilusión y ganas. Tenemos días por delante para prepararlo, sabemos que es una final, que la afición estará con nosotros. Debemos hacerlo por todos los aficionados y por todos nosotros, que llevamos un año complicado", aseveró el futbolista, optimista de cara a la visita perica.

"Todos los equipos vienen a ganar y el sábado será complicado, pero nosotros tenemos confianza plena en nosotros mismos y en la afición, estoy seguro que lo vamos a sacar", expresó Salas, convencido de que una de las claves es prolongar la mejoría defensiva que permitió mantener a cero su portería el pasado lunes.

"Cada partido es diferente, pero llevamos trabajando mucho tiempo para mejorar y se vio reflejado el lunes. Si mantenemos la portería a cero, sabemos que podemos ganar, confiamos plenamente en los de arriba", indicó.

La importancia vital de la afición

Obviamente, resaltó que una vez más el ambiente en el Sánchez-Pizjuán será determinante. "Es impresionante, lo de la afición es espectacular. Ellos saben que es un momento difícil y siempre están ahí. Les sentimos desde dentro y el otro día nos dieron el plus para ganar el partido. Ellos son conscientes del momento que vivimos, siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Sentimos el máximo apoyo, nos dieron esa fuerza para aguantar los 100 minutos. Esa victoria también es gracias a ellos".

"Nosotros no podemos pedirles nada, después de esta semana estamos super orgullosos y contentos por lo que nos han dado. El sábado será otro manicomio en Nervión, estarán a muerte. Confiamos en darles todo para que se sientan orgullosos de nosotros", aseguró el zaguero, que no duda de una nueva victoria ante el Espanyol.