Kike Salas, a las puertas de un momento muy esperado: "El Sevilla FC es el club de mi vida"

El canterano está a sólo ocho de alcanzar los 100 partidos oficiales con el primer equipo, pero a la 25/26 sólo le quedan siete citas más y su nombre volverá a estar entre las reducidas opciones de Cordón para cazar plusvalías: "Estoy orgulloso de estar aquí, estoy donde quiero estar"

Kike Salas celebra ante la cámara la victoria del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid en la Jornada Retro de LaLiga.Sevilla FC

Enrique Jesús Salas Valiente, 'Kike Salas', sólo tiene 23 años y hasta la semana que viene no cumplirá los 24; pero ya lleva casi cuatro años en el primer equipo del Sevilla FC. Debutó en septiembre de 2022, en una visita liguera al RCD Espanyol (2-3), y sólo interrumpió el cumplimiento del sueño de su infancia durante una improductiva cesión en el CD Tenerife en la segunda mitad de la 22/23 (sólo 7 partidos) que además le impidió vivir en primera persona la final de Budapest (Hungría) coronada con la conquista de la séptima UEFA Europa League.

En un crecimiento constante, a pesar de los líos judiciales que le acechan y la pubalgia que le ha mermado esta 25/26, Kike Salas disfruta de vestir la camiseta que aprendió a amar siendo muy niño, cuando su tío Víctor Salas era futbolista del Sevilla FC. Ha tenido opciones para salir en ventanas pasadas, y de hecho es una de las pocas opciones de plusvalía que maneja Antonio Cordón para este próximo verano. "Estoy donde quiero estar, en el club de mi vida", explica el central zurdo en una entrevista a Movistar+ en la que ha repasado lo cerca que está de alcanzar los 100 partidos oficiales como blanquirrojo.

Si juega las siete finales que le quedan a LaLiga 25/26, se quedará a sólo uno -a día de hoy acumula 92 encuentros oficiales-, así que debería seguir en el club en la próxima 2026/2027 para poder alcanzar esa cifra redonda a la que hace poco llegó su compañero Juanlu Sánchez y que les sitúa a ambos entre los canteranos que más veces han defendido el escudo blanquirrojo en estos primeros 26 años del siglo XXI.

Kike Salas apela al 'Nunca se rinde', lema del Sevilla FC

Mientras pasea por el césped del Sánchez-Pizjuán en compañía de la periodista Mónica Marchante, Kike Salas es preguntado por el elocuente lema de la entidad que se puede leer en las gradas del estadio. "Sí, estamos una situación complicada; pero es una frase que siempre llevamos con nosotros. Dependemos de nosotros mismos y vamos a ir a por todas en los partidos que quedan".

"Es una situación complicada para todos. Entendemos el enfado de la afición porque lo sufren mucho; pero, como dije el otro día, ahora tenemos que ir todos de la mano", admitía el '4' sevillista, preguntado por las disculpas que dirigió a la hinchada tras la derrota en Oviedo en el debut de Luis García Plaza. "(La unión) es la única forma de poder sacar esto adelante. Y nada, como dije, nosotros vamos a darlo todo en el campo, a demostrarlo con resultados. Que ellos estén también ahí apoyándonos, porque es muy importante para nosotros y lo sentimos", añadía el de Morón de la Frontera.

A sólo ocho partidos de cumplir los 100 encuentros oficiales como sevillista

"Para mí es un orgullo poder jugar aquí. Estoy cerca de alcanzar los 100 partidos y sigo luchando cada día para poder seguir creciendo y para seguir jugando para el equipo de mi vida. Al final, estoy donde quiero estar", relataba Kike Salas, quien acabó convenciendo a Matías Almeyda para ser titular indiscutible y de momento ostenta el mismo rol con Luis García Plaza.

"Para un entrenador es complicado llegar en esta situación. (García Plaza) nos dice las cosas claras, nos dice cómo lo tenemos que hacer sin complicaciones, nos insiste mucho en que tenemos que ser prácticos y sacar los resultados. Tanto él como su 'staff' han venido con mucha ilusión para apoyarnos y para sacar esto adelante todos juntos", concluía el séptimo canterano nervionense con más partidos en los últimos 26 años.

Los canteranos del Sevilla FC con más partidos oficiales en el siglo XXI

Los escalafones inferiores no paran de aportar jugadores al primer equipo. Los siguientes aspirantes al 'Top 10' son José Ángel Carmona, con 84; e Isaac Romero, con 73. Más lejos quedan jugadores que casi acaban de promocionar como Manu Bueno (27), Joaquín Martínez 'Oso' (17), Andrés Castrín (16) o Miguel Sierra (5).

Los dos últimos, por cierto, están muy cerca de ampliar sus respectivos contratos hasta 2029 y 2030, respectivamente. Por delante la clasificación de canteranos del Sevilla FC está de la siguiente manera: