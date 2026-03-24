Los canteranos que más partidos han jugado con el Sevilla FC en el siglo XXI

Juanlu Sánchez ha cumplido su declarado sueño de convertirse en centenario, acechando ya el 'Top 5'. Junto a él avanzan otros como Kike Salas, que ha superado a Javi Varas y al legendario Antonio Puerta, o José Ángel Carmona, quien confía en entrar entre los diez primeros en lo que queda de esta 25/26

El nuevo entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, heredará una plantilla cuya base está compuesta por jugadores formados en la casa. Entre lo poco destacable en los nueve meses de Matías Almeyda al frente del banquillo nervionense está el paso adelante de jóvenes como Joaquín Martínez 'Oso', que está protagonizando la irrupción más ilusionante de este curso en un equipo en el que también vienen siendo titulares habituales canteranos como Juanlu Sánchez o Kike Salas y en diversas fases lo han sido otros como José Ángel Carmona, Isaac Romero o Andrés Castrín. Además, han tenido minutos Manu Bueno, Miguel Sierra o Ramón Martínez, traspasado al Real Valladolid en enero, y cabe añadir al capitán del filial, Alberto Flores, quien lleva cuatro años entrando en las convocatorias como tercer portero del primer equipo.

Juanlu Sánchez cumple su sueño y escribe su nombre en la historia del Sevilla FC

"Ahora mismo, mi objetivo es dar el máximo por el Sevilla FC. Mira, llevo 98 partidos y estoy muy cerca de cumplir otro sueño con el Sevilla FC: llegar a los 100 partidos", aseguraba Juanlu al ser preguntado por los constantes rumores de una posible salida en una rueda de prensa concedida el pasado 4 de marzo. Unos días después, jugó el número 99 ante el Rayo Vallecano y se convirtió en centenario en la visita al FC Barcelona del 15-M en el Camp Nou. Por ese motivo, fue reconocido por el club el pasado sábado, en el choque contra el Valencia CF.

Joaquín Caparrós, actual presidente de honor del Sevilla FC, le hizo entrega al quinteño de una camiseta enmarcada en conmemoración de esa lista con 100 partidos (ya son 101, con seis goles y 11 asistencias) que el medallista de oro olímpico en París 2024 comenzó a escribir en su debut con el primer equipo un 15 de diciembre de 2021 en un duelo de Copa del Rey ante el modesto CD Andratx y de la mano de Julen Lopetegui.

En el acto, el dirigente utrerano también obsequió a Joan Jordán, por cumplir los 200 encuentros oficiales, y a Nemanja Gudelj, que rebasó la barrera de los 250 ante el Rayo y, con 252, es el quinto futbolista extranjero que más veces se ha enfundado la camiseta del club blanquirrojo.

Los 10 canteranos del Sevilla FC con más partidos oficiales en el siglo XXI

De este modo, Juanlu Sánchez se coloca ya como el sexto canterano del Sevilla FC con más encuentros oficiales en los 26 años de este siglo y tiene a tiro el 'Top 5' que cierran las 115 citas que acumuló Antonio Ramiro Pérez 'Antoñito'. El próximo en alcanzar la centena debería ser Kike Salas.

El pasado sábado, el zaguero sumó su encuentro número 90 después de dejar atrás una lesión muscular que le hizo perderse la visita de la semana anterior al Barça y acaba de dejar atrás a otros futbolistas de la casa como Javi Varas (89), el inolvidable Antonio Puerta (88) o Sergio Ramos (87) para escalar desde el undécimo hasta el séptimo puesto de esta clasificación.

Siguiendo por orden de partidos disputados con el primer equipo, al versátil lateral de Montequinto y al central de Morón de la Frontera les siguen el defensor visueño José Ángel Carmona, muy cerca ya de entrar en el 'Top 10' con 83 participaciones (a cinco de Puerta y a 6 de Varas).

El delantero lebrijano Isaac Romero (71), el mediocentro jerezano Manu Bueno (25), el carrilero zurdo hispano-argentino Oso (15), el central gallego Andrés Castrín (14), el extremo granadino Miguel Sierra (5) y el portero fontaniego Alberto Flores (1), quien en estos cuatro años de convocatorias sólo ha podido disfrutar de aquel choque en Getafe de la Copa del Rey de 2024.