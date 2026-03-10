Gudelj, tras cumplir 250 partidos en el Sevilla y en la recta final de su contrato: "Aquí tendrán un sevillista para siempre"

El capitán repasó su larga trayectoria en el Sevilla en un bonito homenaje por parte del club y, aunque no dio pistas explicitas sobre su futuro, dejó mensajes importantes: "Es el club más grande en el que he jugado"

Nemanja Gudelj entró el pasado domingo ante el Rayo Vallecano en el selecto club de futbolistas extranjeros con 250 partidos oficiales en el Sevilla, subiendo al quinto peldaño, y este martes ha realizado un extenso repaso a su trayectoria en el Sevilla, a donde llegó el verano de 2919 y ahora consume sus últimos meses de contrato.

Sin dar pistas explícitas de su futuro en verano, si renovará o pondrá fin a largo periplo de siete temporadas, el serbio mandó menajes significativos durante una entrevista en los medios del club en la que recibió la felicitación de toda la plantilla y participaron excompañeros como Munir o Dimitrovic o leyendas de las la índole de Jesús Navas, que acudió 'in situ', y Rakitic, que se dio un baño en directo a la salud del balcánico.

"Es el club más grande en el que he jugado"

En este sentido, dejó claro que acertó de pleno con su decisión de aceptar la oferta de Monchi. "Siempre tenía a Sevilla como una ciudad muy bonita a la que quería venir. El club siempre me llamó la atención, así que estaba muy contento de llegar aquí. No tenía la sensación de que iba a ser un club más en mi carrera. Es el más grande en el que he jugado, por su historia, sus objetivos y su afición", que dejó claro que siempre ha intentado a estar a la altura y que no ha escatimado ni un esfuerzo en Nervión.

"Han pasado muchos entrenadores y todos han confiado en mí. Han visto que puedo dar algo. Siempre estaré para lo que necesite el míster. He intentado estar siempre, en la posición que me pongan, pero lo que más me ha importado siempre es darlo todo", señaló Gudelj, que afirmó haber cumplido todos sus objetivos como futbolista del Sevilla.

Mensaje significativo: "Siempre tendrán a un sevillista más"

"Uno como jugador sueña con ser grande, jugar en un club grande, ganar copas... pero no podía imaginar algunos momentos vividos históricos que me han ocurrido en este club. Puedo jugar más, menos, estar en otro sitio o dejar de ser futbolista, pero aquí siempre tendrán un sevillista más", apuntó el medio, que desde el principio sintió una conexión especial con Nervión.

"Lo noté desde el primer día. La gente me hace sentir que estoy en casa. Todo el mundo en el club me lo hizo sentir desde el primer día y siempre estaré agradecido. Siempre tuve la sensación de que iba a tener aquí una trayectoria larga y buena", indicó Gudelj, que aseguró que no cambiaría absolutamente nada de estos siete años.

"Sí le diría al Gudelj que llegó que siguiera su corazón y sus sensaciones en los momentos difíciles. Que creyese en sí mismo. Hubo momentos malos, creí en mí mismo, sabía que este era el club en el que quería cumplir lo que tenía en mi cabeza. Estoy muy contento por haber escuchado mi corazón"", comentó.

La Europa League de la pandemia: "Fue especial"

También recordó la Europa League que se ganó en la pandemia, la cual fue muy especial para él: "Yo venía tras dos semanas encerrado en casa con mi familia. Llegar ahí, estar en el hotel con tu segunda familia y luchar por esa copa tan bonita fue muy especial. Ese torneo marcó lo unido que estaba ese grupo. Daba igual lo que pasó en el camino, nosotros teníamos un objetivo y ese era traer la Copa a toda la gente que no podía estar. Fue raro. Un estadio vacío, no podías celebrarlo con la gente... fue muy raro. Un quiero y no puedo. Por eso esa Copa siempre será especial".

Igualmente, apuntó que cumplió un sueño al convertirse en capitán. "Una cosa es llevar el brazalete y otra ser capitán en el Sevilla. Y encima si te lo da Jesús Navas. No será lo mismo cuando yo me vaya de aquí. Son cosas que llevaré siempre conmigo. Solo podía decirle que daría todo para honrar lo que él ha sido, rememoró Gudelj, que estuvo acompañado por Jesús Navas, que le dedicó unas bonitas palabras: "Ha tenido momentos difíciles, mejores en los que hehemos disfrutado mucho, pero es ejemplo del nunca se rinde. Es un digno capitán, ama al Sevilla".

Agradecido a sus compañeros: "Un soldado para siempre"·

También resultó significativo su agradecimiento a los mensajes de sus compañeros: "Este grupo es una familia. Con ellos vas de frente. Yo lo doy todo por ellos y lo daré todo hasta mi último momento. Solo puedo decirles gracias. Que sepan que aquí van a tener un soldado para siempre".

Ya al final de la entrevista, tras emocionarse cuando jugadores como Jordán le dijeron que es historia del Sevilla se mostró orgulloso de la cifra de partidos y lanzó un deseo al aire: "Ojalá sean muchos más".