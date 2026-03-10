La portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles abre con el tercer fichaje atado por el Sevilla para la próxima campaña; también hay espacio para la lesión de Kike Salas, el paso al frente de Lo Celso y la jornada de Champions

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 11 de marzo de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 11 de marzo de 2026:

- EL TERCERO

Tras atar a Juan Iglesias y acordar el traspaso de Patrik Mercado, el Sevilla ha cerrado el fichaje de Arouna Sangante, que llegará libre y firmará hasta 2031 con una cláusula elevada; Cordón avanza en el cuarto con "contactos" con Marius Marin para traerlo gratis

- NUEVA LESIÓN SEVILLISTA: AHORA KIKE SALAS

El canterano, pieza fija para Almeyda, sufre un "moderado daño muscular" que, como mínimo, le obligará a perderse el partido contra el Barça en su mejor momento

- EL BETIS VIAJA CON TODO Y LO CELSO DA UN PASO MÁS

Pellegrini cita para Grecia a la totalidad de los disponibles, mientras que el argentino ya se calza las botas y Amrabat suma un entrenamiento más con el grupo

- EL ATLÉTICO GOLEA Y EL BARÇA SE SALVA 'IN EXTREMIS'

Los colchoneros encarrilan su pase a cuartos al ganar 5-2 al Tottenham, mientras que los azulgranas vuelven de Newcastle con tablas gracias a un gol sobre la bocina (1-1)