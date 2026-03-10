La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 11 de marzo de 2026
La portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles abre con el tercer fichaje atado por el Sevilla para la próxima campaña; también hay espacio para la lesión de Kike Salas, el paso al frente de Lo Celso y la jornada de Champions
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 11 de marzo de 2026:
Tras atar a Juan Iglesias y acordar el traspaso de Patrik Mercado, el Sevilla ha cerrado el fichaje de Arouna Sangante, que llegará libre y firmará hasta 2031 con una cláusula elevada; Cordón avanza en el cuarto con "contactos" con Marius Marin para traerlo gratis
- NUEVA LESIÓN SEVILLISTA: AHORA KIKE SALAS
El canterano, pieza fija para Almeyda, sufre un "moderado daño muscular" que, como mínimo, le obligará a perderse el partido contra el Barça en su mejor momento
- EL BETIS VIAJA CON TODO Y LO CELSO DA UN PASO MÁS
Pellegrini cita para Grecia a la totalidad de los disponibles, mientras que el argentino ya se calza las botas y Amrabat suma un entrenamiento más con el grupo
- EL ATLÉTICO GOLEA Y EL BARÇA SE SALVA 'IN EXTREMIS'
Los colchoneros encarrilan su pase a cuartos al ganar 5-2 al Tottenham, mientras que los azulgranas vuelven de Newcastle con tablas gracias a un gol sobre la bocina (1-1)