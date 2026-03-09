Espanyol 1-1 Real Oviedo: Escandell se viste de héroe para prolongar la ausencia de victorias en Cornellà

La jornada 27 de LaLiga finalizó con un duelo entre RCD Espanyol y Real Oviedo en el RCDE Stadium. En una noche que consagró a Aaron Escandell como el héroe carbayón, el conjunto perico no fue capaz de sellar una remontada que parecía inevitable, prolongando la ausencia de victorias que se extiende desde el cambio de año

La falta de acierto del Espanyol hizo insuficiente el tanto de Kike García, encontrando en Aaron Escandell un muro incapaz de perforar por segunda vez. Reparto de puntos en una noche que, mirando las estadísticas, debería de haber caído del lado local.

Reina sorprende y el Espanyol responde

El Espanyol, que quería acabar con la mala racha de resultados, salió a por todas ante su afición, frente a un Real Oviedo que tardó en entrar en el partido. Minutos de sufrimiento para los carbayones en los primeros compases del encuentro, donde los pericos no pararon de rondar el área de Aaron Escandell.

Sin lograr perforar la red rival, los pericos se iban relajando mientras los carbayones conseguían tener posesiones cada vez más largas, sorprendiendo en su primer ataque. Gran pase en largo para Javi López en banda izquierda, este se la entrega a Thiago, y el joven extremo comienza a sortear defensores blanquiazules hasta plantarse casi en el área pequeña, donde vio a Alberto Reina. Su primer intento de centro fue fallido, pero el delantero del Oviedo pudo hacerse finalmente con el esférico para anotar a placer el primer tanto del encuentro. Sorprendía el equipo de Almada en el RCDE Stadium a los 7 minutos.

El Espanyol no tardaría en reaccionar, especialmente a través de un Dolan muy activo, buscando sin cesar el tanto del empate cuando se cumplía la media hora de juego. El Real Oviedo vivía instaurado en su propio campo, siendo incapaz de retener la posesión del balón, viendo como el equipo perico no empataba por su falta de pegada, más que por las aptitudes defensivas carbayonas.

Lo avisó el equipo de Manolo González, y en el minuto 35 devolvían la igualdad al marcador. Ngongé recorrió la banda izquierda para poner un centro raso. Movimiento de despiste de Dolan en el primera palo y Kike García, en el segundo, apareció para marcar a placer. Volvía a marcar el veterano delantero perico, que llevaba un partido muy completo, apoyando a su equipo en la descarga de balones.

Tras dos minutos de añadido, Alberola Rojas señalaba el camino a vestuarios tras una dominadora primera parte perica. El Oviedo tuvo un único acercamiento, la jugada del gol, mientras que el Espanyol controló y asfixió a su rival, yéndose en tablas al descanso por su falta de acierto en el último tercio.

Aaron Escandell, el héroe carbayón

Los primeros minutos de la reanudación mantuvieron el mismo guion de partido. El Espanyol dominaba ante un Oviedo incapaz de salir de su propio campo. Ambos entrenadores comenzaban a mover el banquillo desde temprano, en busca de alguna pieza que quitase el empate en el marcador. Así, antes de llegar a la hora de partido, Almada ya había introducido un triple cambio para reactivar a los suyos.

Los cambios le sentaron muy bien al equipo carbayón que, poco a poco, comenzaron a retener la posesión y, por consiguiente, a generar ocasiones de peligro. Pasados los primeros sesenta minutos, el encuentro empezó a convertirse en un partido de ida y vuelta.

Por ello, Manolo González también quiso reforzar el ataque, devolviéndole el control a los suyos, que no paraban de presionar ante un Oviedo que achicaba agua como podía, sobreviviendo gracias a una gran actuación de Aaron Escandell.

Pasaban los minutos y el Espanyol no era capaz de culminar la remontada. Llegados a los últimos diez minutos de tiempo reglamentario, el conjunto perico vivió una especie de ‘involución’ que le permitió generar ataques prometedores al Oviedo, donde las bandas fueron clave.

Aun así, las mejores ocasiones seguirían cayendo del lado blanquiazul, que no era capaz de volver a perforar la red de un heroico Escandell. Centro desde la izquierda y Roberto se elevaba a poco más de un metro de la línea de gol. Remate del delantero blanquiazul que palmeó el guardameta del Oviedo fruto de unos reflejos felinos.

El cuarto árbitro mostraba el cartelón con tres minutos de añadido para el descontento de la afición perica, y el Oviedo comenzaba a construir una defensa muy sólida para no dejar un punto de oro. Sin grandes ocasiones, Alberola Rojas señalaba el final del encuentro.

Aaron Escandell da un punto valioso al Real Oviedo, pero que sabe a poco en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Espanyol que tuvo ocasiones para golear, sigue sin poder ganar en LaLiga en el 2026, prolongando una racha que empieza a ser preocupante.

Ficha técnica

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Calero, min.79), Terrats (Roberto Fernández, min.68); Ngonge (Pere Milla, min.62), Dolan (Jofre, min.79) y Kike García.

1 - Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca (Hassan, min.56), Thiago (Ilyas, min.56), Ilic (Colombatto, min.56); Reina (Cazorla, min.72) y Fede Viñas.

Goles: 0-1, min.8: Reina; 1-1, min.36: Kike García.

Árbitro: Arberola Rojas (comité Castilla-La Mancha). Amonestó a Ngonge (min.12), Colombatto (min.61), Pol Lozano (min.62), Roberto Fernández (min.75), Javi López (min.83).

Incidencias: partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 24.807 espectadores.