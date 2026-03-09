RCD Espanyol - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 27 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El RCDE Stadium disfrutará de un RCD Espanyol - Real Oviedo con tres puntos muy importantes en juego. Almada tiene la complicadísima situación de tratar de salvar la categoría con tan solo 11 partidos por delante. Manolo González busca rescatar al Espanyol de la primera vuelta

Oviedo y Espanyol se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga que se disputará en el RCDE Stadium, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la noche de hoy, lunes 9 de marzo.

Una cita que vuelve a ser una final para el conjunto asturiano, que sigue hundido en la zona de descenso. Ambos equipos llegan tras una racha de malos resultados. El Real Oviedo, con tres derrotas y un empate, la pasada jornada perdió los tres puntos en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Por otro lado, el RCD Espanyol no está atravesando su mejor momento de la temporada. Tras un gran inicio y estar asentado en lo supuesto europeos, el equipo de Manolo González lleva 9 partidos sin ganar. Se encuentran aún dentro de la pelea por los puestos europeos, pero seguir con esta mala dinámica podría acarrear consecuencias en el club perico.

Las jornadas se consumen y los objetivos se escapan

Se miden dos equipos con sensaciones parecidas en este inicio de 2026. El Real Oviedo tan solo ha conseguido una victoria en estos dos meses y el Espanyol aún ni siquiera ha sumado tres puntos en ningún partido. Tras un buen comienzo de año, el equipo de Manolo González parece haberse desinflado en el tramo más crucial de la temporada. Guillermo Almada afronta una nueva jornada para tratar de conseguir el objetivo de la permanencia. Con su llegada el equipo compite más. Pero las victorias no llegan y las jornadas se consumen.

Los de Manolo González llegan al encuentro tras empatar en el Martínez Valero. Parece que están atravesando un complejo momento de forma. Los catalanes no ganan desde el pasado mes de diciembre de 2025.

RCD Espanyol - Real Oviedo: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Oviedo ante el Espanyol, correspondiente al partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputará en el RCDE Stadium hoy lunes 9 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera un día nublado en la ciudad condal y algunas escasas precipitaciones. La temperatura rondará los 12º durante la noche de hoy.

RCD Espanyol - Real Oviedo: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Espanyol No Iniciado - Oviedo

RCD Espanyol - Real Oviedo: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del RCDE Stadium. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.