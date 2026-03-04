El momento de Carlos Romero abre un debate en el Espanyol

El jugador del conjunto de Manolo González es el defensa con más goles de LaLiga EA Sports, con un total de cinco. Sus actuaciones esta temporada provocan que su convocatoria con la selección española pueda ser una opción real si Luis de la Fuente lo considera

Carlos Romero está siendo una de las sensaciones de la temporada en LaLiga EA Sports y en el Espanyol. El jugador de 24 años, cedido por el Villarreal hasta final de esta campaña, ya suma cinco goles en el campeonato doméstico, además de dos asistencias, siendo el defensa que más tantos ha firmado en Primera División. Su momento de forma le podría abrir las puertas en la selección española, pese a que Luis de la Fuente se ha mostrado firme en las últimas convocatorias con las opciones de Cucurella y Grimaldo para el lateral izquierdo.

Carlos Romero, un gol que confirma su momento de forma en el Espanyol

El Espanyol viene de empatar en su visita al Elche, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Más allá de la polémica entre Rafa Mir y Omar El Hilali, Carlos Romero volvió a destacar en el equipo de Manolo González viendo puerta y poniendo por delante, de manera momentánea, al conjunto perico. El lateral de 24 años logró un tanto que le deja como el defensa más goleador del campeonato doméstico, con cinco. Además, solo Pere Milla lleva más en la plantilla (6), pero ha igualado a otros dos delanteros, como son Kike García y Roberto Fernández. Además, esta temporada lo ha jugado todo esta temporada, excepto la Copa del Rey y los dos enfrentamientos ante el Villarreal por la famosa 'cláusula del miedo'. Por ello, todo apunta a que volverá al submarino amarillo a final de esta campaña, dónde se hará con el puesto de indiscutible en el once de Marcelino, ante la salida de Alfonso Pedraza a la Lazio.

Por ello, sus actuaciones esta temporada le pueden abrir la puerta de la selección española, en un mes de marzo dónde además Luis de la fuente volverá a dar una lista de convocados para disputar la Finalissima, que está pendiente de confirmar una posible nueva fecha y lugar por la situación en Qatar. Sin embargo, la competencia para Carlos Romero tiene nombres y apellidos: Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo. Son los dos futbolistas que han sido habituales en las listas de 'La Roja', pero el momento del defensa del Espanyol podría invitar a un tomar una decisión determinante con vistas al Mundial de 2026. Otra de las opciones son Álvaro Carreras, del Real Madrid o Alejandro Balde, del Barcelona, aunque cayó lesionado contra el Atlético de Madrid y apunta a volver justo tras el parón internacional.

Carlos Romero, ante un futuro aparente en el Villarreal

De esta manera, Carlos Romero volverá a la disciplina del Villarreal una vez acabe la presente temporada. Sin embargo, no sería sorprendente que la dirección deportiva del submarino amarillo recibiera ofertas por su fichaje, como puede ser el Atlético de Madrid. Sin embargo, su objetivo pasa, de momento, por cumplir la campaña con el Espanyol, donde el equipo de Manolo González atraviesa una crisis de resultados, ya que no ha conseguido la victoria en lo que llevamos de año, firmando seis derrotas y tres empates. Por ello, el equipo perico ha salido de puestos europeos, situándose en la séptima posición de la tabla de LaLiga EA Sports, con 36 puntos, uno más que la Real Sociedad y Athletic Club.

Tras el empate ante el Elche en el Martínez Valero, el Espanyol pone el foco en el choque de este lunes frente al Oviedo en el RCDE Stadium. Por otro lado, los de Manolo González jugarán la siguiente jornada ante el Mallorca en Son Moix, una nueva salida ante un rival que se encuentra en la parte baja de la clasificación. Por último, el equipo perico dirá adiós al mes de marzo con la visita del Getafe, previa al parón de selecciones.