Cañizares pide una reacción a Rafa Mir tras lo ocurrido con Omar El Hilali: "Te están acusando de racista"

El exportero del Valencia ha valorado el incidente que tuvo lugar entre el jugador del Elche y el del Espanyol en el encuentro del pasado domingo en el Martínez Valero. Por eso, el comentarista ha aconsejado al delantero que "tiene que limpiar" su reputación

El incidente entre Rafa Mir y Omar El Hilali ha provocado diferentes opiniones en el mundo del fútbol. El jugador del Espanyol acusó al del Elche por recibir un acto racista, lo que apuntó Iosu Galech, colegiado del encuentro en el Martínez Valero, en el acta. De esta manera, exjugadores como Santi Cañizares han querido valorar el asunto que rodea a ambos futbolistas, mientras que LaLiga se encuentra investigando las imágenes, a la espera de una posible sanción para el ex del Huesca. Además, el exportero del Valencia le ha aconsejado una reacción tras lo ocurrido.

Rafa Mir, gol y polémica contra el Espanyol

Rafa Mir volvió a ser titular casi dos meses después, tras recuperarse de una lesión muscular que le ha tenido sin poder jugar hasta seis partidos con el Elche. De esta manera, Eder Sarabia apostó por el delantero, cedido por el Sevilla, para comenzar de inicio en el choque ante el Espanyol, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. En este caso, los de Manolo González se adelantaron en el marcador con el tanto de Kike García en el minuto siete. Tras ello, los goleadores fueron Marc Aguado y Carlos Romero, No obstante, el delantero de Cartagena puso el empate final en el estado ilicitando anotando desde el punto de penalti. Sin embargo, el foco del partido se centró en la polémica que tuvo con Omar El Hilali. El defensa de Marruecos acusó al jugador de 28 años por un presunto insulto racista. Por ello, Iosu Galech, colegiado del choque, afirmó en el acta tras la finalización del mismo.

En este sentido, Cañizares habló, en El Partidazo de Cope, sobre el incidente que tuvieron Rafa Mir y Omar El Hilali, pidiéndole una reacción al delantero del Elche: "Tienes que limpiar tu reputación como persona porque te están acusando de racista. El poso que eso te va a dejar en tu carrera es tremendo. En el caso Prestianni, si fuera el agente del jugador o el Benfica le diría: 'Sabes cómo se soluciona esto, pidiendo perdón, humillándote públicamente, reconociendo la barbaridad que has hecho, pidiendole perdón a Vinicius'".

Cañizares expresa su opinión e insiste en el "perdón" de Rafa Mir

De esta manera, Cañizares insistió en lo que debe hacer ahora Rafa Mir: "En vez de 10 te meterán 5 partidos y no se te van a cerrar los mercados como se te han cerrado ya. Por este incidente estás condenado por todos, lo hayas dicho o no. Si es que lo has dicho pide perdón urgente. Si no lo ha dicho con más razón tiene que salir urgente en prime time a todo el mundo diciendo 'este mira de lo que me acusa cuando no he dicho nada'. Hay que reaccionar de otra forma porque el esconderte te pone en evidencia".

Por ello, cabe recordar que el Espanyol publicó un comunicado oficial expresando su total apoyo hacia Omar El Hilali, por lo que queda esperar la decisión que toma LaLiga tras este incidente. En cualquier caso, los de Manolo González, por un lado, seguirán preparando el encuentro ante el Oviedo del próximo lunes en el RCDE Stadium. Por otro, el Elche de Eder Sarabia tendrá un duro partido en La Cerámica frente al Villarreal, fijado para el domingo ocho de marzo a las 14:00 horas.