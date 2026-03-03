FC Barcelona - Atlético de Madrid: onces, horarios, canal y dónde ver en TV y online el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey

El fútbol español vive en la noche de hoy uno de sus partidos más importantes del año. El Camp Nou disfrutará de un FC Barcelona - Atlético de Madrid con una plaza para la final de La Cartuja en juego. Flick y Simeone tienen la oportunidad de seguir haciendo historia en sus respectivos clubes

FC Barcelona y Atlético de Madrid se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey que se disputará en el Nuevo Camp Nou y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este tercer cara a cara de la temporada entre dos grandes del fútbol europeo se disputará en la noche de hoy, martes 3 de marzo.

Una cita de vital importancia para ambos conjuntos que buscan una plaza en la final de La Cartuja del próximo 18 de abril. Ambos equipos atraviesan buenas dinámicas, pero el partido de ida tuvo un claro vencedor. El Atlético de Madrid llega tras golear a su rival en la ida que se celebró hace unas semanas en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo del Cholo Simeone superó mostrando un gran juego al cuadro blaugrana. Por otro lado, el FC Barcelona se vio muy superado durante todo el partido, sobre todo en una primera parte para el recuerdo colchonero. Los de Hansi Flick tendrán que tratar de remontar el 4-0 y firmar una noche para el recuerdo del fútbol si quieren estar en la final de La Cartuja.

Un partido repleto de estrellas

Se miden dos equipos que tienen de las mejores plantillas de toda Europa. El FC Barcelona busca revalidar el título de campeón que consiguió la temporada pasada frente al Real Madrid. En cambio, el Atlético de Madrid volvería a pisar una final tras más de 13 años sin ser finalista del torneo del K.O. En aquella edición de 12/13, el cuadro colchonero fue campeón en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Hansi Flick tendrá que enfrentarse a un Atlético de Madrid repleto de jugadores en gran forma. Los de la capital han encontrado oro molido en algunas incorporaciones de invierno como Lookman o en la vuelta del buen estado de forma de Julián Álvarez. El FC Barcelona se aferra a su prematura estrella Lamine Yamal, que viene de anotar su primer hat-trick como profesional el pasado sábado

Onces probables del FC Barcelona y Atlético de Madrid

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Pedri, Marc Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres..

Atlético de Madrid: Musso; Pubill, Hancko, Ruggeri, Marcos Llorente, Cardoso, Alex Baena, Koke; Giuliano Simeone, Lookman y Julián Álvarez.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al FC Barcelona con el Atlético de Madrid, correspondiente al partido de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey, se disputará en Camp Nou hoy martes 3 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche despejada y una temperatura cercana a los 13º y un cielo despejado, aunque en la previa se prevén ligeras precipitaciones.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. Además, podrá seguir a través de La 1 y su plataforma RTV Play. La televisión autonómica catalana TV3 ofrecerá el partido también.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Camp Nou. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.