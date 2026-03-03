Ferran Torres, obligado a dar un paso adelante contra el Atlético de Madrid ante la ausencia de Lewandowski

El delantero del Barcelona apunta al once titular de Hansi Flick para recibir hoy a los de Simeone. En este sentido, el ex del Valencia, que lleva sin marcar desde el 31 de enero, estará en el foco tras la ausencia del polaco, que ha sufrido una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo

El Barcelona se enfrentará en la noche de hoy al Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Los de Hansi Flick, con bajas importantes en la convocatoria, recibirán a un equipo que cuenta con una ventaja de 4-0 tras el resultado de la ida en el Metropolitano. Por ello, jugadores como Ferran Torres estarán especialmente en el foco del Camp Nou, que deberán de dar un paso adelante para intentar la remontada y llegar a la cita de La Cartuja. Además, la ausencia de Lewandowski pone más el punto de mira en el ex del Valencia.

La sequía de Ferran Torres, en el punto de mira del Barcelona

Ferran Torrres afronta el duelo ante el Atlético de Madrid habiendo logrado tres goles en lo que llevamos de año, ante el Athletic Club, Racing de Santander y Elche. Además, el último tanto fue el pasado 31 de enero, por lo que hoy estará en el foco del Camp Nou en un partido en el que Barcelona deberá remontar el 4-0 de la ida. De esta manera, todo apunta a que entrará en el once titular de Hansi Flick ante la ausencia de Lewandowski, donde parece que estará acompado por Raphinha y Lamine Yamal, además de otros como Fermín y Pedri. Por otro lado, el ex del Valencia ha firmado en esta Liga EA Sports ha logrado 12 goles en 24 jornadas del campeonato doméstico, y una asistencia.

Hansi Flick cuenta en el día de hoy con bajas importantes, como las de Christensen, Eric García, Frenkie de Jong, Gavi y Lewandowsk, que ha sufrido una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo. Por ello, el reto será aún mayor ante un equipo defensivo como el Atlético de Madrid, que viene de ganar por la mínima al Oviedo en el Carlos Tartiere. No obstante, el Barcelona se aferra también al momento de Lamine Yamal. El extremo azulgrana viene de hacer un hat-trick contra el Villarreal y de liderar al equipo a lo más alto de la tabla de LaLiga EA Sports. Su actuación ante los de Simeone será determinante para poder lograr la remontada y llegar a la final de La Cartuja, donde esperará el Athletic Club o Real Sociedad, que disputan su correspondiente vuelta de semifinales de Copa del Rey mañana miércoles.

Ferran Torres, con el recuerdo del último Barcelona - Atlético de Madrid

Ferran Torres ya sabe lo que es marcarle al Atlético de Madrid esta temporada. El delantero del Barcelona viene de ver puerta en el último encuentro ante los de Simeone en el Camp Nou, que terminó con victoria para los de Hansi Flick, que habló de la posibilidad de la remontada en rueda de prensa, por 3-1, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. El ex del Valencia puso la guinda al triunfo con un tanto en el descuento del choque en el feudo azulgrana, aprovechando además la oportunidad que le dio el técnico alemán dándole entrada desde el banquillo. Por ello, el jugador de 26 años será otra de las claves de la vuelta de semifinales de Copa del Rey, que se medirá, al igual que en la ida salvo sorpresa de última hora, a Pubill y Hancko como centrales en el eje de la zaga.