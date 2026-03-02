Hansi Flick confía en llegar a la final de la Copa del Rey: "No nos rendiremos y todo es posible"

El técnico del Barcelona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque de la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde los azulgranas llegan con el reto de remontar el 4-0 de la ida

El Barcelona recibirá mañana al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la vuelta de semifinales de Copa del Rey. Para ello, Hansi Flick no podrá contar con Eric García, que vio la tarjeta roja directa en la ida, además de Christensen, Frenkie de Jong, Gavi y Lewandowski, por lesión. De esta manera, el técnico alemán ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar cómo llega su equipo al importante partido y las opciones de clasificar a la gran cita de La Cartuja, que tendrían que remontar el 4-0 del Metropolitano.

Hansi Flick y las opciones de darle la vuelta a la eliminatoria

De esta manera, Hansi Flick atendió a los medios de comunicación para valorar el encuentro de mañana ante el Atlético de Madrid: "Todo el mundo sabe lo que nos viene mañana. Vamos cuatro goles por debajo y tenemos que hacer posible lo imposible. Este es nuestro objetivo. Sabemos que no es fácil pero no nos rendiremos. Es importante dejar la portería a cero y hay que creer que podemos conseguirlo". Sobre la disponibilidad de Pedri destacó que tienen "que gestionarlo. Nos quedan muchos más partidos a parte de esto. Ya veremos cuántos minutos puede jugar". El técnico del Barcelona aifrmó la importancia del apoyo del Camp Nou: "Siempre hay que creer, evidentemente. Toda la afición que esté en el campo nos dará apoyo. Tenemos un buen ejemplo, contra el Dortmund. En cada mitad marcaremos dos goles. Sabemos que es difícil porque el rival es fantástico y nos hicieron mucho daño en el último partido pero creo que lo podemos hacer".

En este sentido, Hansi Flick explicó que "para mí es importante que todo el mundo pueda animarnos durante el partido. Debe haber una conexión perfecta entre la afición y el equipo. Me encanta esta conexión. Siempre es mejor pensar primer en el primer gol. Tenemos que ser inteligentes. Tendremos hambre de conseguirlo y quiero ver estas ganas. Vimos un equipo totalmente distinto en el último partido, mucha intensidad en el juego. Tenemos que jugar unidos, como un equipo. Esta es la clave". El entrenador alemán fue preguntado por la remontada ante el PSG de marzo de 2017, con un resultado final de 6-1: "No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el último partido ante el Atlético, nos lo pusimos difícil, pero quiero ver nuestra mejor versión".

Hansi Flick lamenta la baja de Lewandowski

Por otra parte, Hansi Flick planteó lo que espera de su equipo mañana: "Siempre queremos jugar con el estilo Barça. En lo dos últimos partidos jugamos bien. El Atlético juega de forma distinto, pero hay que jugar como una unidad con el balón y presionar cuando no tenemos el balón. Y ganar los unos contra uno. Ellos tienen buenas transiciones y hay que tener el balón". Una de las claves del encuentro ante los de Simeone será Lamine Yamal, que llega tras hacer un hat-trick al Villarreal: "Lo importante es que el equipo esté enchufado. El primer gol de Lamine vino después de una muy buena recuperación y pase de Fermín. Lamine tiene calidad para estar en el momento idóneo. Después del gol jugó de manera estupenda, me encantó. Necesitamos a todo el mundo, no solo a Lamine".

Por último, Hansi Flick comentó la baja de Lewandowski, que en el día de ayer comunicó el Barcelona una fractura ósea: "Tendremos que gestionarlo. Hay que aceptarlo. Tuvimos mala suerte. Al girarse se dio un golpe contra el hombro del rival. Marcó después el gol. Perder a un jugador como él, Frenkie, Gavi, Eric o Andreas siempre es complicado. Lo bueno es que das a otros jugadores de demostrar su oportunidad. Estamos en casa y hay que hacer más cosas para ganar. No nos rendiremos y todo es posible".