El Gran Derbi, Lamine Yamal, Julián Álvarez... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports

El empate entre Betis y Sevilla en el Gran Derbi, el triplete goleador de Lamine Yamal o la recuperación goleadora de Julián Álvarez, protagonistas de esta jornada en Primera

Casi acabada la jornada 26 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Real Madrid y el Getafe, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

Estelar Lamine Yamal

El primer protagonista fue Lamine Yamal. Con 18 años y 230 días, el internacional español hizo gala de una precisión en la definición asombrosa. Convirtiendo en sencillo el primer gol, raso, con calma a la salida del portero. Levantando al aficionado del asiento en el segundo, escorado en banda, explotando su regate en corto para desafiar a dos rivales y marcharse con la velocidad y armar un zurdazo al palo largo imparable. Cerrando su recital con un golpeo pegado al poste donde Luiz Júnior solo pudo rendirse y reconocer el acierto del rival. Su primer hat-trick como futbolista profesional.

Julián Álvarez reencuentra el gol

El ariete del Atlético de Madrid, goleador decisivo del triunfo por 0-1 del cuadro rojiblanco contra el Oviedo en el minuto 94, terminó con 14 jornadas sin ver portería rival en LaLiga EA Sports, desde el pasado 1 de noviembre, cuando marcó uno de los tres tantos del 3-0 al Sevilla en el estadio Metropolitano.

Orgullo sevillista en el derbi

Sin duda, el principal protagonismo del fin de semana estuvo en El Gran Derbi entre Real Betis y Sevilla FC, más concretamente en la remontada sevillista, haciendo buena la frase que le acompaña: "Dicen que nunca se rinde".

Los verdiblancos se vieron ganadores del derbi al descanso, al que se marcharon 2-0 ganando tras los goles de Antony y Fidalgo. No contaron los de Pellegrini con la reacción, repleta de orgullo, de un Sevilla al que se le dio por muerto y que demostró que nunca se rinde.

El cambio en la segunda parte, en cuanto Oso pisó el césped de La Cartuja, fue total. El veterano Alexis Sánchez recortó distancias con un gran cabezazo e Isaac Romero dio el empate con un zurdazo espectacular. El derbi acabó con enfado de la grada y con aficionados silbando al Betis, algunos incluso encarándose con uno de sus grandes referentes. Antony pasó de abrir el marcador a mostrar su enfado con un sector por su comportamiento. Con el empate, el Betis tan solo ha vencido tres de sus últimos 16 enfrentamientos ante el Sevilla.

La Real Sociedad suma su victoria 1.000 en Primera

El conjunto donostiarra, vencedor por 0-1 ante el Mallorca, logró su victoria número 1.000 en Primera División. Es el octavo club en lograrlo, tras el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic Club, el Valencia, el Sevilla y el Espanyol, según datos del club donostiarra, cuyo primer triunfo fue un 0-3 al Atlético de Madrid, el 17 de febrero de 1929, hace 97 años.