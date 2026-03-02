Simeone y la receta para frenar a Lamine Yamal: "Ahí se siente más incómodo"

El técnico del Atlético de Madrid lanzó un mensaje de prudencia de cara a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona, pese al 4-0 de la ida

Tras el contundente 4-0 de la ida, el Atlético de Madrid afronta este martes la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona con un pie en la final de La Cartuja. Pero en el seno del conjunto colchonero nadie quiere vender la piel del oso antes de cazarlo, conscientes de que el conjunto azulgrana es capaz de todo, más si cabe actuando en el Camp Nou. Por ello, Diego Simeone tiró de su habitual discurso prudente, mostrando al mismo tiempo la ilusión por volver a luchar por el título copero 13 años después.

Elogios al FC Barcelona

"Estamos centrados únicamente en el partido que tenemos por delante. Nos enfrentamos a un rival de mucho nivel, con un perfil ofensivo, valiente y con un juego colectivo que lo convierte en uno de los equipos más competitivos tanto en LaLiga como en Europa", comenzó analizando el técnico argentino al valorar la ventaja con la que acuden a tierras catalanas.

“En verano siempre sueñas con poder competir por todo. Ahora estamos en una posición muy buena, fantásticos, luchando por lo que queremos, y eso es lo que nos ilusiona. Vemos el partido como el resto de rivales, con el mismo planteamiento y no hay mucho más", añadió el 'Cholo', tratando de restar presión a su equipo y sin querer calificar el encuentro como el más importante de la temporada.

No firma de antemano una derrota por 3-0

"Para los que necesitan llenar un montón de espacios, lo hay, para nosotros no hay mucho espacio que llenar. Como hacemos en todos los partidos importantes, hablamos de todo y de las situaciones que pueden aparecer. Contar a los chicos la importancia de estos partidos, hay que jugarlos con determinación", apuntó, sin querer entrar a valorar la sensaciones de aquellos que piensan que el Atlético de Madrid es capaz de lo mejor, como demostró en la ida, y a su vez de lo peor: "No opino de lo que opinan los demás".

Además, no quiso firmar de antemano una derrota por 3-0, aunque eso les serviría para lograr el pase a la final. "No se puede saber antes del partido, hay que convivir con lo que va sucediendo, no puedo responder a esa pregunta porque sería adivinar", zanjó.

El punto débil de Lamine Yamal

Por su parte, con respecto a los nombres propios del Barcelona, se mostró convencido de la presencia de Pedri y Raphinha. "No hace falta decir la importancia que tienen, seguro que estarán", avanzó, refiriéndose también al buen momento de Lamine Yamal y al mismo tiempo a su punto débil. "Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo del juego. Tenemos que aprovechar la posibilidad que también nos da la posibilidad de atacar por ese sector, así que hay que llevarlo al lugar en el que siente más incómodo, que es defendiendo", sentenció.

La titularidad de Juan Musso

Por otro lado, Simeone defendió la titularidad de Juan Musso, que está siendo el elegido para defender la portería en la Copa del Rey. “Es un futbolista importante dentro del vestuario. Aporta energía y compromiso desde el rol que le toque asumir, y su contribución va más allá de lo que ofrece bajo palos”, destacó.