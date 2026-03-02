El Atlético de Madrid ve frustrado su plan con Pablo Barrios: no llega a la Copa del Rey

Los colchoneros albergaban la esperanza de que el mediocentro pudiera reaparecer este martes en la vuelta de las semifinales ante el FC Barcelona, pero Simeone no podrá contar con él

El Atlético de Madrid ha completado este lunes la última sesión previa al choque de vuelta de semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, que tendrá lugar este martes en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. Un entrenamiento desarrollado en las instalaciones de Majadahonda en el que los focos buscaron de nuevo a Pablo Barrios, si bien el centrocampista no se ejercitó con el resto de sus compañeros, por lo que será baja definitiva ante el conjunto azulgrana.

El mediocentro, lesionado el pasado 5 de febrero en el duelo de cuartos de final contra el Real Betis, siguió con su trabajo de recuperación sin unirse todavía al grupo, por lo que sumará un nuevo partido de baja, después de haberse perdido ya los últimos siete encuentros del equipo madrileño por una dolencia muscular en el muslo derecho.

Con el Tottenham en mente

En un principio se tenía la esperanza de que el canterano pudiera reaparecer en el decisivo duelo ante el Barça. Pero finalmente puede que tampoco sea de la partida el próximo sábado ante la Real Sociedad en LaLiga, con el objetivo de llegar plenamente restablecido al importante choque del martes siguiente en la Champions, en la ida de los octavos de final frente al Tottenham en el Metropolitano.

Las opciones en el centro del campo

En su ausencia, por tanto, Simeone seguirá apostando a priori este martes por Koke y el renacido Johnny Cardoso para firmar el centro del campo, quedando en la recámara tanto Rodrigo Mendoza, titular en la última jornada liguera frente al Oviedo, como el mexicano Obed Vargas, que suma tres partidos desde su aterrizaje en el mercado de enero pero aún no se ha estrenado en un once.

Nico González, listo para regresar

Al margen de Barios, por su parte, la buena noticia vino de la mano de Nico González. El extremo argentino completó su tercer entrenamiento con el grupo después de dos semanas fuera de acción por una lesión muscular sufrida en el 3-0 ante el Rayo Vallecano y está preparado para volver ante el Barcelona. También estará listo, además, Matteo Ruggeri, que descansó de inicio frente al Oviedo y se perfila como el lateral izquierdo titular en el Camp Nou.

Los pesos pesados regresarán al once

Junto al argentino, el resto de teóricos titulares que fueron reservados de inicio en el Carlos Tartiere también volverán al once para tratar de contener las ansias de remontada azulgrana. Así, se espera la entrada de Marcos Llorente, Hancko y Giuliano Simeone, mientras que ataque el buen momento de Sorloth amenaza la titularidad de Griezmann, que suma cinco tantos en la Copa del Rey.

Los focos, sobre Julián Álvarez

Sí regresará con toda seguridad a la alineación inicial Julián Álvarez, que además acaparará buena parte de la atención en el Camp Nou. Después de su importante tanto ante el Oviedo, la 'Araña' se medirá a un Barcelona que lo tiene en su punto de mira de cara a la próxima temporada. De hecho, jugadores como Ronald Araujo no han escondido que les gustaría tenerlo como compañero, aunque también le tienta la Premier League.