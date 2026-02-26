Nico González entre en la recta final de su recuperación

El futbolista del Atlético de Madrid ya está prácticamente listo, con lo que, como muy tarde, se espera que esté disponible para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona

El Atlético de Madrid encara la jornada 26 de LaLiga tras haber hecho los deberes en la Champions League y con el objetivo de alcanzar al Villarreal y recuperar la tercera plaza. Los castellonenses, actualmente, sacan 3 puntos a los rojiblancos. Los colchoneros esperan poder contar para el partido con Nico González que encara la recta final de su recuperación y podría aparecer en LaLiga ante el Real Oviedo, justo antes de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Barcelona. El argentino ya entrena sobre el césped a la espera de recibir el visto bueno por los médicos y técnicos del Atlético de Madrid.

El futbolista se lesionó el pasado 15 de febrero contra el Rayo Vallecano, cuando sufrió una dolencia muscular, y se ha perdido los últimos tres duelos, los dos de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, más el choque contra el Espanyol en el estadio Metropolitano del pasado sábado en LaLiga EA Sports. Ya está prácticamente listo el futbolista argentino, con lo que, como muy tarde, se espera que esté disponible para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del próximo martes contra el Barcelona, aunque antes está el choque de este sábado contra el Oviedo, en el que es duda a día de hoy, a falta del entrenamiento de este viernes.

Pablo Barrios, ausente en el entrenamiento del Atlético de Madrid

En otro orden de cosas, el Atlético de Madrid contó en sus entrenamiento con Griezmann, a pesar de que los rumores indican una posible salida rumbo a la MLS, pero no con Pablo Barrios. Griezmann se entrenó como uno más, disponible para el encuentro del próximo sábado en LaLiga EA Sports contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. La sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda contó con la presencia además de sus padres, que vieron el entrenamiento del atacante francés, mientras surge la posibilidad de su fichaje por el Orlando City, cuyo plazo de incorporaciones en el actual mercado termina en un mes. Pablo Barrios no trabajó con el grupo, dividido en dos con diferentes cargas para los titulares del último encuentro contra el Brujas y para los suplentes ese choque, entre ellos Griezmann, que se entrenaron con más intensidad sobre el césped. El centrocampista, previsiblemente, será baja ante el Oviedo.