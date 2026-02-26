Aumenta la competencia por fichar a Fábio Silva: El Atlético de Madrid también está interesado

El delantero portugués ya estuvo a punto de salir del Borussia Dortmund durante el pasado mercado de fichajes de invierno, estando el Real Betis muy interesado. No es el único club español que se olvida de él, ya que también el club rojiblanco lo está siguiendo de cerca

El nombre de Fábio Silva está llamado a ser uno de los animadores del próximo mercado de fichajes de verano. Primero porque gusta a muchos clubes de España y luego porque el portugués no termina de tener continuidad en el Borussia Dortmund en esta temporada. El delantero, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020, ya pudo salir durante el pasado mes de enero, siendo el Real Betis es que más se interesó. El próximo verano, la competencia por Fábio Silva apunta a ser mayor ya que el Atlético de Madrid también lo tiene en su agenda.

El Atlético de Madrid, como el Real Betis, tiene controlado a Fábio Silva, delantero del Borussia Dortmund

A pesar de que no está teniendo toda la continuidad que desearía en el Borussia Dortmund, Fábio Silva es un jugador que mantiene un buen cartel. Más después de su gran temporada en la UD Las Palmas la cual provocó que el club germano desembolsara unos 22'5 millones de euros para lograr su fichaje.

Esta campaña, Fábio Silva sólo ha marcado 2 goles y ha dado 6 asistencias en 28 partidos y 848 minutos de juego, pero eso no impide para que equipos como el Atlético de Madrid estén muy interesados en su fichaje. Así lo apunta el diario Récord de Portugal quien informa de que el portugués es uno de los mejores colocados en caso de que se marcha Antoine Griezmann quien más temprano que tarde va a abandonar el club rojiblanco para unirse al Orlando City de la MLS de Estados Unidos.

De este modo, el Atlético de Madrid se suma a otros equipos españoles que está pendientes de la situación de Fábio Silva. El club de LaLiga que ha mostrado más interés en el portugués hasta hace unos meses fue el Real Betis quien tenía al joven, de 23 años, como una opción para reforzar su defensa en caso de que se marcharan Bakambu o Chimy Ávila. No se dio esa opción porque ninguno de los dos se fue y tampoco porque el Borussia Dortmund se mostró reacio a dejar salir a Fábio Silva durante el pasado mercado de invierno.

Con todo, el fichaje de Fábio Silva para el Atlético de Madrid o cualquier otro equipos de LaLiga no sería sencillo ni barato ya que el Borussia Dortmund, de momento, no negocia cesión y sólo exige recuperar la cantidad de dinero que invirtió sólo hace unos meses en el portugués que siempre se ha mostrado abierto a regresar al fútbol español.