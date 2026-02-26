"Griezmann se puede ir del Atlético de Madrid en el momento de la temporada que le apetezca"

En ESTADIO Deportivo debatimos acerca de la posible marcha de Griezmann del Atlético de Madrid rumbo a la MLS

Si alguien puede hacer lo que le plazca en el nuevo Atlético de Madrid es Griezmann. Más allá de Simeone, Enrique Cerezo o el grupo Apollo, el reinado del conjunto rojiblanco pertenece al que en su día fue 'Principito' y hoy es rey absoluto por la gracia del Metropolitano. La historia moderna del Atlético de Madrid no se entiende sin el nombre de Griezmann, que llegó a rozar la gloria europea con el conjunto colchonero. El galo se dejó cada segundo de su vida en el club de su vida, quitando un par de años dónde el Rey quiso conquistar la Ciudad Condal. Su regreso fue debatido, pero su rendimiento enterró cualquier debate en torno a su figura. Hoy, el francés podría entregar la corona del Atlético de Madrid ya que las opciones de abdicar rondan por su cabeza y Estados Unidos se presenta como una oportunidad para un retiro de ensueño.

El debate en torno a la marcha o no de Griezmann del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid vive momentos de incertidumbre en torno a Griezmann y no debería ser así. El francés, según se habla en la prensa española, tiene en mente jugar su último partido con el Atlético de Madrid ante la Real Sociedad para poner rumbo a la MLS de la mano de Orlando City. La controversia vuelve a estar en la calle acerca de su decisión. En ESTADIO Deportivo abrimos las puertas al debate en torno a la decisión final que tome el galo.

El redactor y periodista, Carlos Gil, destaca que Griezmann no le hace ningún favor al Atlético de Madrid dejando la entidad en marzo para poner rumbo a Estados Unidos cuando, a demás, está siendo un jugador importante en los esquemas de Simeone a raíz del mal momento de forma de Julián Álvarez. "No debería irse del Atlético de Madrid hasta que no acabe la temporada. Es una pieza fundamental, ha recuperado el nivel y no es el momento aún de marcharse con la Copa del rey y la Champions League en juego", destacaba Carlos.

En el otro lado de la mesa, el periodista Javier Jiménez, especializado en el Atlético de Madrid, es partidario de que Griezmann decida su futuro en el momento que él elija oportuno, ya que por su entrega y dedicación al Atlético de Madrid y los días de gloria que le ha dado, es merecedor de esta opción. "Entiendo que el movimiento es, cuanto menos, peculiar. Pero soy partidario de que Griezmann se ha ganado el derecho a decidir su futuro en el momento de la temporada que le apetezca", comienza diciendo. "Si su deseo es marcharse, el Atlético de Madrid debería aplaudir y apoyar la decisión del jugador", respalda, aunque vas más allá y matiza sus palabras poniendo el foco en los dos mercado de fichajes que ha firmado el Atlético de Madrid en esta temporada. "Es verdad que en las últimas jornadas ha tenido un protagonismo especial y ha sido importante para el Atlético de Madrid, pero Girezmann debe ser un jugador prescindible para el club y más después de haber gastado una millonada en fichajes", sentencia el periodista deportivo.