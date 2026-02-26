Celta de Vigo - PAOK: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la Europa League

En busca de los octavos de final, el conjunto celeste huye de cualquier atisbo de confianza pese al 1-2 de la ida, pese las múltiples bajas del conjunto griego

El Celta de Vigo hizo historia en el Toumba Satadium la pasada semana al firmar el primer triunfo de un equipo español en dicho recinto. Hacía un año que el PAOK de Salónica no perdía además en su feudo y el conjunto celeste, muy superior, fue capaz de imponerse por 1-2 en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Una renta que pudo ser más jugosa de no ser por las decisiones del VAR.

Pero Claudio Giráldez no quiere un ápice de confianza en sus pupilos. Su mensaje es claro: no se puede especular pese a las numerosas bajas del rival y a que el empate le otorga el billete para los octavos. “La intención es ganar el partido, es lo que queremos", anunció el técnico del conjunto celeste, que apela a su fortaleza en Balaídos y al gran momento de Iago Aspas para seguir alimentando el sueño europeo.

Con Iago Aspas y el once tipo de vuelta

Con el celtismo pendiente de si su ídolo, el jugador más determinante de la historia del club, alarga una temporada más su carrera, el internacional español disipó las dudas sobre su estado de forma con dos actuaciones decisivas, primero ante el PAOK y después frente al Mallorca. Tres goles y una asistencia que hacen pensar que Aspas seguirá deleitando una temporada más con su fútbol.

Aspas volverá este jueves a la titularidad. También Borja Iglesias, Mingueza, Carreira, Starfelt y Moriba. Todos ellos forman la columna vertebral de un equipo que apenas acusa las rotaciones que acostumbra a realizar Giráldez, que debe decidir si mantiene al joven Miguel Román o sitúa al uruguayo Matías Vecino junto a Moriba en el doble pivote.

El PAOK de Salónica, plagado de bajas

Enfrente estará el PAOK, que necesitará mejorar su rendimiento a domicilio para dar la sorpresa en Balaídos, a donde llega después de firmar tablas ante el AEL Larissa, uno de los equipos de la zona baja de la Superliga griega. La exigencia del calendario y la plaga de lesiones han hecho daño al equipo de Lucescu en el tramo decisivo del curso. Pese a los refuerzos invernales de Jorge Sánchez, Zafeiris y Jeremejeff, el técnico rumano apenas tiene recursos en el banquillo.

Para la ‘final’ de Vigo recupera al delantero Georgios Giakoumakis, que no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción, pero pierde al serbio Andrija Zivkovic, que cumplirá ciclo de tarjetas. No será la única baja, ya que ninguno de los lesionados se ha recuperado a tiempo para viajar a tierras gallegas. La ausencia del talentoso mediapunta Giannis Konstantelias es un alivio para el Celta, al igual que las del búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Taison y el portero checo Jiří Pavlenka.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Vecino o Miguel Román, Carreira; Iago Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

PAOK de Salónica: Tsiftsis; Kenny, Vogliacco o Kedziora, Michailidis, Baba; Sánchez, Ozdoev o Bianco, Zafeiris, Chatsidis; Jeremejeff y Giakoumakis.

¿Dónde ver por TV el Celta de Vigo - PAOK de Salónica de Europa League?

El partido que disputan el Celta de Vigo y el PAOK de Salónica este jueves 26 de febrero dará comienzo a las 21:00 horas en el Estadio de Balaídos y se podrá ver en directo por M+ (dial 7 de Movistar Plus+), Orange Fútbol 1 (dial 107 de Orange TV), M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 3 (señal multi, dial 62 de Movistar Plus+ o dial 118 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir online el Celta de Vigo - PAOK de Salónica de la Europa League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club gallego habrá información actualizada al instante de este encuentro.