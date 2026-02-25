Los elogios y el respeto al Celta de Lucescu: "Es uno de los equipos más fuertes"

El equipo que entrena Claudio Giráldez afronta la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League contra el PAOK con una ventaja de 1-2. El entrenador del rival no ha dudado en elogiar al club celeste

El RC Celta afronta este jueves un partido clave para el devenir de su temporada ya que se enfrenta al PAOK en la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. Parte como favorito el equipo que entrena Claudio Giráldez por jugarse el encuentro en casa, en el Estadio de Balaídos, y por la ventaja que trae de la ida (1-2). A pesar de esas desventajas, Razvan Lucescu, entrenador del PAOK, no tira la toalla aunque es cierto que ha admitido que lograr remontar está complicado porque se enfrenta a un RC Celta al que considera uno de los mejores equipos de España.

Razvan Lucescu, técnico del PAOK, ha puesto al RC Celta como uno de los grandes equipos de España, sólo situándolo por detrás de los tres grandes. "El Celta es un equipo de primer nivel, de mucha calidad. Si quitamos a los equipos más poderosos a nivel económico de España, hablo de Barcelona, Real Madrid y Atlético, el Celta en estos momentos es uno de los equipos más fuertes de su liga. Pero nosotros no renunciamos a nada. Tenemos que creer, pensar que podemos conseguirlo".

El técnico del club griego ha dado la clave para poder ganar la eliminatoria. "Tenemos que corregir algunos errores que cometimos en nuestro campo. Ellos tienen mucho potencial arriba, por eso necesitamos jugar muy concentrados".

La importancia del partido del RC Celta en lo deportivo y lo económico

Lucescu ha admitido que será difícil ganarle al RC Celta, un equipo que también se juega el ganar unos 2 millones de euros por pasar la eliminatoria de UEFA Europa League. "El Celta es un rival muy duro y este partido es un desafío que nos ayudará a crecer como equipo. Este partido no nos llega en el mejor momento, no solo por las lesiones que tenemos, sino también porque venimos de dos meses de partidos muy importantes tanto en Liga como en Copa. Y luego en Europa tuvimos que enfrentarnos a rivales de las cuatro principales ligas europeas, creo que eso no le pasó a ningún otro equipo. No es fácil jugar contra Olympiakos, Aris, Betis, Lyon y Celta. La exigencia física y mental es muy grande".

Por último, el entrenador del PAOK se ha mostrado contento por la temporada de sus jugadores. "No tengo nada que reprocharle a los chicos porque lo están dando todo. Estamos en la final de Copa, a cinco puntos del líder en la Liga y con un partido menos. Y en Europa vamos a pelear por pasar".