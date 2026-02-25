Giráldez da la clave para juntar a Iago Aspas y Fer López: "Otros días lo veo inviable"

El técnico del Celta de Vigo no descarta que el capitán y el internacional sub 21 puedan partir de inicio este jueves ante el PAOK en la Europa League, pues cree que ambos "son capaces de convivir" en su once, aunque con matices

El Celta de Vigo hizo historia en el Toumba Satadium la pasada semana al firmar el primer triunfo de un equipo español en dicho recinto. Hacía un año que el PAOK de Salónica no perdía además en su feudo y el conjunto celeste fue capaz de imponerse por 1-2 en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League. Una renta que pudo ser más jugosa de no ser por las decisiones del VAR.

Pero Claudio Giráldez no quiere un ápice de relajación en sus pupilos para rematar la faena y asegurar el pase a un sorteo en el que le esperan dos posibles rivales: Olympique de Lyon o Aston Villa. “La intención es ganar el partido, es lo que queremos. Es como afrontamos los partidos siempre, tenemos que intentar verlo de la misma manera. Es un proceso nuevo para muchos de nosotros y tenemos que afrontarlo con la mayor normalidad. Hacer nuestro juego, intentar estar lejos de nuestra portería, ser agresivos, ambiciosos. Es lo que pretendemos y tener la mente abierta de lo que puede hacer el rival”, señaló el técnico pontevedrés en la rueda de prensa previa al choque.

No se fía del PAOK de Salónica

Pese a que el conjunto griego, además, llega asolado por las bajas a Balaídos, donde ya cayó por 3-1 en la Fase Liga de esta competición, el preparador celeste insistió en descolgarle el cartel de favorito a su equipo. “No sé los demás, nosotros estamos centrados en lo que tenemos que hacer, en afrontar el partido contra un equipo que va a salir con poco que perder como dijo su entrenador. La ventaja que tenemos es un gol. Pasa mil veces en un partido que se puede remontar un gol, en función de cómo plantees, dónde quieres llegar. Nuestro objetivo es salir a ganarlo, salir a por más. Como aprendimos en la ida en un minuto puede cambiar un partido completamente", recalcó.

Motivado por seguir adelante en Europa

Dicho discurso prudente, no obstante, no está reñido con otro de ilusión por la posibilidad de plantarse entre los 16 mejores equipos de la Europa League. “Tenemos que verlo como un reto y pensando que si somos capaces de estar a nuestro nivel, que si somos capaces de manejar tiempos de posesión alta, estar cerca de portería rival, se va a notar menos esa diferencia en la última línea. La motivación es lo que nos tiene reinar y no el miedo ni la relajación. Es como tratamos de ver cada partido en cualquier competición y contento de poder estar aquí y lo que cuesta el poder llegar a este momento, con ganas de que lleguen más eliminatorias. Para eso tenemos que hacer un partido muy completo", sentenció.

Apela al apoyo de la afición celeste

Para ello, además, confía en el apoyo masivo de una afición que también anda entusiasmada con la marcha europea de su equipo. “Que nos animen como hacen siempre. Sabemos que todo el mundo está ilusionado, nosotros también pero tenemos un partido duro, con 90 minutos en una eliminatoria de vuelta. Si podemos manifestar que tenemos doce en el terreno de juego, va a ser beneficioso. Nos van a ayudar en momentos complicados que habrá en el partido. Ojalá les podamos dar la alegría que todos queremos al acabar".

El estreno de Álvaro Núñez

Por otro lado, Giráldez anunció que Álvaro Núñez ya está listo para entrar en su primera convocatoria, mientras que Hugo Sotelo "va más justo" en su recuperación: “Va a recibir el alta, ya está disponible para el partido. Ha entrenado un par de semanas con buen ritmo, con buenas sensaciones. Queremos meterlo en nuestra dinámica, no sabemos si mañana o a partir del domingo. Ya es uno más”, apuntó, incidiendo también en que Iago Aspas y Fer López pueden jugar juntos, aunque no lo estén haciendo habitualmente.

El matiz para juntar a Aspas y Fer López

“En partidos que tengamos control y podamos jugar cerca de la portería rival son totalmente complementarios. En partidos que tengamos que estar mucho más cerca de nuestra portería, creo que no. Son capaces de convivir. Mañana podrían complementarse, Fer jugando de 8 y Iago, de 10. Hay otros días que lo veo inviable”, explicó.