Hugo Álvarez, atacante del RC Celta, ambicioso: "Tenemos muchas ganas de poder llegar a lo más alto"

El futbolista del equipo gallego ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de vuelta de la eliminatoria de play off de la UEA Europa League contra el PAOK en donde ha mostrado el optimismo que tiene el equipo que entrena Claudio Giráldez en este torneo continental

El RC Celta tiene muchas ganas de UEFA Europa League. Así lo demuestran una y otra vez todos y cada uno de los futbolistas que equipo que entrena Claudio Giráldez en las comparecencias públicas que hacen. Uno de los que ha seguido por ese camino es el atacante Hugo Álvarez que ha dejado claro la ilusión y la ambición que tiene el club por hacer algo gran en este torneo europeo en el cual ya rozan los octavos de final después del buen resultado conseguido en Grecia contra el PAOK.

Hugo Álvarez ha sido el futbolista seleccionado por el RC Celta para hablar, junto a Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de la eliminatoria de la UEFA Europa League contra el PAOK. El atacante, que alterna titularidades con suplencias, ha dicho que está muy conforme con su rol actual. "Mi intención siempre es ayudar, trabajar día a día para poder tener los minutos que todos queremos. El último partido se dio bien pero tengo hecho bastantes muy completos. Me estoy encontrando muy bien. Con ganas de seguir así".

Hugo Álvarez, futbolista del RC Celta, ilusionado con el UEF Europa League

El joven, de 22 años y formado en la cantera del RC Celta, ha explicado lo especial que es para él disputar la UEFA Europa League con el equipo de su vida. "Para muchos de los jugadores de la plantilla es nuestra primera eliminatoria europea y jugarla en Balaídos es algo alucinante. Estamos con mucha ilusión, ganas, estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo e intentar llevarnos el partido. Yo iba a ver los partidos europeos con mi padre y debemos ser conscientes que vivir estos es algo único y tenemos que valorarlo mucho más".

Por otro lado, Hugo Álvarez ha dejado claro que el RC Celta quiere hacer algo grande en la UEFA Europa League y ha mostrado la ilusión que hay dentro del club. "Es otra dimensión, tenemos muchas ganas, tenemos una plantilla que aún siendo joven tiene bastantes partidos en la élite y tenemos muchas ganas de poder llegar a lo más alto y ganar los máximos partidos posibles. Sabemos que es muy complicado pero es un sueño para todos".

Hugo Álvarez, por último, ha dejado un mensaje para la afición del RC Celta antes del partido contra el PAOK. "Que sigan así, que los notamos mucho en los partidos. Para nosotros son muy importantes. Estamos muy orgullosos de ellos".