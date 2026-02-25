El plan del Celta de Vigo con Miguel Román, que gusta al Atlético de Madrid y varios equipos de la Premier League

El centrocampista de Gondomar ha llamado la atención de muchos clubes después de experimentar un gran crecimiento en su primera temporada en la elite de la mano de Claudio Giráldez

La buena temporada de Miguel Román en el Celta de Vigo no está pasando desapercibida. Son muchos los clubes que siguen de cerca la evolución del futbolista de Gondomar, que acumula ya 26 partidos en esta 2025/2026, habiendo sido titular en 18 de ellos, lo que demuestra su crecimiento en la elite y la importancia que ha adquirido en el sistema de Claudio Giráldez.

Así, uno de los clubes que más atento está siempre al emergente talento español en LaLiga es el Atlético de Madrid, que en este reciente mercado de enero se hizo con los servicios del joven Rodrigo Mendoza, que ha fichado del Elche por 16 millones de euros más variables. Pero no solo en España atrae pretendientes el medio centro del Celta, pues según desvela Nòs Diario, también hay equipos extranjeros que siguen los pasos de Miguel Román.

Sin embargo está siendo el conjunto colchonero el que más interesado parece, ya que en el Metropolitano son conscientes de que a Koke no le puede quedar mucho más en activo, de ahí que encontrar un sustituto para el capitán es uno de los objetivos de Mateu Alemany. Miguel Román está demostrando sobradamente su valía para la elite y está creciendo jornada a jornada, siendo muy positivos los informes sobre el futbolista que manejan en el Metropolitano.

Además del Atleti, varios equipos de la Premier League ya lo han visto en directo

También varios equipos de la Premier League han enviado a ojeadores a la grada de Balaídos y otros partidos que ha disputado fuera de casa para ver en directo al centrocampista del Celta de Vigo, y en el club celeste son conscientes de ello, de ahí que ya estén planeando un nuevo movimiento en torno a Miguel Román para intentar blindarlo.

El futbolista de Claudio Giráldez renovó su contrato con el Celta el pasado verano hasta el 30 de junio de 2028, pero tras su enorme progresión esta temporada y haber acaparado la atención de otros clubes, se hace indispensable volver a revisar su contrato, ampliarlo en duración y de paso aumentar su cláusula de rescisión así como el salario.

Todavía no se ha producido una reunión entre Marco Garcés y los representantes del jugador, pero la intención es que se celebre más pronto que tarde con la intención de que antes del verano se pueda llegar a un nuevo acuerdo con el que asegurarse la continuidad de uno de sus jugadores más prometedores y así evitar que algún club, sea el Atleti o alguno de la Premier League, se decida a pagar su cláusula de rescisión, que no es de las más altas de la plantilla.