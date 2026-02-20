Miguel Román y Radu tienen claro el camino

Los dos futbolistas del RC Celta, que estaban apercibidos y que evitaron la sanción al no ver tarjetas amarillas en el partido de UEFA Europa League contra el PAOK, aseguran que el equipo no deben confiarse y salir a ganar el encuentro de vuelta contra el club griego

El RC Celta consiguió una importante victoria por 1-2 contra el PAOK en el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League que le permite dejar encarrillado el pase a los octavos de final. A pesar del buen resultado conseguido, jugadores de gran importancia en el equipo que entrena Claudio Giráldez como son Miguel Román y Radu afirmaron que para obtener la clasificación no deben confiarse.

Miguel Román, centrocampista del RC Celta, valoró positivamente la victoria sobre el PAOK. "Es un triunfo muy valioso para nosotros ante un equipo muy rudo, muy complicado, en su casa. Estuvimos perfectos y vamos a afrontar a la vuelta con muchas ganas e ilusión".

A continuación, Miguel Román dijo que el RC Celta no debe confiarse y salir a ganar el partido de vuelta. "Todos hubiésemos firmado ganar en este campo, en un estadio muy mítico de Europa. Estamos muy contentos con el resultado. Llevamos una ventaja muy ligera y todos los equipos te pueden hacer daño. Vamos a intentar ganar en Balaídos".

El centrocampista del equipo gallego se mostró feliz por su progreso como futbolista. "Al estar jugando cada tres o cuatro días, no me da tiempo a parar a pensarlo. Quién me lo iba a decir, hace un año o seis meses, estar jugando en un campo así. Tener a gente con la que estuve en el Celta Fortuna, como pueden ser Javi Rodríguez, Carreira y demás, hace que esté más cómodo y tranquilo en el campo".

Radu, portero del RC Celta: " Tenemos que estar concentrados, prepararlo bien y jugar como hemos hecho hasta aquí"

Radu, portero del RC Celta, opinó el gol que encajó contra el PAOK. "No sé si es fuera de juego, tengo que verlo pero no pasa nada. Ahora tenemos que hacer más en la vuelta. No sé si el resultado es justo. Tenemos que hacer más en la vuelta para garantizar la próxima ronda".

El rumano siguió el camino de las palabras de su compañero Miguel Román y abogó por salir a ganar en casa. "Es un gol de diferencia. Tenemos que estar concentrados, prepararlo bien y jugar como hemos hecho hasta aquí. Ahora toca Balaídos y vamos a ver. Fue un buen partido el de Salónica, disfrutamos mucho y nos llevamos la victoria para casa, que es muy importante".

Miguel Román, Radu y Mingueza podrán jugar el partido de vuelta contra el PAOK

Por otro lado, Miguel Román, Radu y Mingueza podrán jugar sin ningún problema la semana que viene el partido de vuelta de la eliminatoria de play off contra el PAOK después de no ver ninguno de ellos tarjetas amarillas.

Estos tres futbolistas del RC Celta acumulan dos amonestaciones en lo que va disputado de UEFA Europa League y, por tanto, corrían el peligro de no jugar la semana que viene el partido de vuelta de la eliminatoria de play off. No fue así y, por tanto, Claudio Giráldez, su entrenador, podrá alinearlos si así lo estima oportuno.