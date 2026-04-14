Conde de Godó 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 14 de abril con Alcaraz, Musetti, Landaluce, Rublev…

Carlos Alcaraz y Martín Landaluce debutan en la segunda jornada del cuadro final en el Conde de Godó 2026

Después de vivir una primera jornada en el Conde de Godó 2026 en la que se pudo ver el potencial de la nueva joya del tenis español, Rafa Jódar, llega el turno de la otra, Martín Landaluce, así como de Carlos Alcaraz, que debuta ante el finlandés Otto Virtanen en las pistas del RCT Barcelona-1899.

El tenista murciano debuta menos de 48 horas después de haber perdido la final del Montecarlo Masters ante Jannik Sinner. Aunque perdió el número uno del mundo, asegura que no fue un palo, por el merecimiento de su rival, y que su objetivo es recuperar esa primera plaza esta misma semana, para lo que necesita ganar en Barcelona. Alcaraz nunca se ha enfrentado a Virtanen, que llega más rodado al haber tenido que jugar la fase previa para estar en el cuadro final.

Justo antes de su partido juega la otra joya del tenis español, un Martín Landaluce que tratará de hacer frente al segundo gran favorito del torneo catalán, el italiano Lorenzo Musetti. Landaluce llega de jugar las semifinales del Challenger de Monza en su estreno en la temporada de tierra batida, pero en la Ciudad Condal el nivel sube mucho con respecto al de ese ATP Challenger.

Todo en una jornada que abre el australiano Alex de Miñaur ante Sebastian Ofner y que también cuenta con un gran partido para cerrar la pista central, ya que enfrenta al campeón de Bucarest, Mariano Navone, ante Andrey Rublev. Habrá un tercer español en competición, Pedro Martínez, y hasta duelos tan interesantes como el Fils-Atmane en la pista 2 (Andrés Gimeno)

Orden de juego del lunes 14 de abril en el Conde de Godó 2026

Pista Rafa Nadal

Alex de Miñaur-Sebastian Ofner (11:00 horas)

Martin Landaluce-Lorenzo Musetti (A continuación)

Carlos Alcaraz-Otto Virtanen (No antes de las 16:00 horas)

Mariano Navone-Andrey Rublev (A continuación)

Pista Andrés Gimeno

Pedro Martínez-Lorenzo Sonego (No antes de las 13:30 horas)

Camilo Ugo Carabelli-Karen Khachanov (A continuación)

Tomas Machac-Sebastian Báez (A continuación)

Brandon Nakashima-Juan Manuel Cerúndolo (No antes de las 16:00 horas)

Arthur Fils-Terence Atmane (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este martes tres partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que haga Carlos Alcaraz estos días. Así mismo, la televisión catalana (Esport3) también retransmitirá algunos partidos del torneo insignia catalán.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés, donde Carlos Alcaraz tratará de recuperar el número uno del mundo.