Primer KO de un favorito en el Conde de Godó 2026

El británico Jack Draper, que acabó con una preocupante lesión de rodilla, se queda fuera a las primeras de cambio en el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2026 vivió una primera jornada carada de emoción, en la que se pudo ver por primera vez en el RCT Barcelona-1899 a Rafa Jódar y por última vez al suizo Stan Wawrinka. El tenista helvético vendió cara su derrota, pero acabó cayendo frente al británico Cameron Norrie, uno de los grandes favoritos en el torneo catalán.

El partido más esperado de la primera jornada era el que disputaban los españoles Rafa Jódar y Jaume Munar. Debutaba el madrileño tras ganar en Marrakech y lo hacía ante un Munar que era una incógnita tras la lesión que le ha tenido dos meses de baja. El tenista insular apenas pudo plantar cara ante el buen momento del madrileño, que aún no sabe lo que es perder en tierra batida en la elite y que sólo le dejó ganar tres juegos.

Sí fue más disputado el duelo de Wawrinka, que logró equilibrar su partido ante Norrie antes de ceder en el tercer set por 6-4. "Fue un partido duro, pero el ambiente fue increíble. Estoy súper feliz con el ambiente y el apoyo que recibí. Siempre estoy muy agradecido por eso. Es una de las razones por las que he jugado durante tanto tiempo. Fue increíble tener la oportunidad de jugar una última vez en esta pista tan bonita. (...) Hay derrotas más fáciles de aceptar cuando juegas bien o el rival ha sido mejor", reconocía el tres veces ganador de un Grand Slam, que se despedía así del Godó.

Jack Draper, derrota y lesión

La gran sorpresa, hasta cierto punto, de la jornada llegó con la eliminación del octavo favorito, un Jack Draper que había tenido mala suerte, ya que le había tocado enfrente el jugador que más partidos en tierra batida ha ganado este año: el argentino Tomás Martín Etcheverry.

El británico sabía que le esperaba un encuentro difícil, ya que Etcheverry venía de ganarle un set a Alcaraz y ponerlo contra las cuerdas en el Master 1.000 de Montecarlo. Draper logró hacerse con el primer set, pero acabó perdiendo el segundo y, claramente mermado desde ese segundo set por un dolor en la rodilla derecha, decidió abandonar cuando caía en el tercero por 4-1.

Ahora queda la duda del alcance de la lesión del tenista británico, que defiende gran parte de sus puntos en los dos próximos torneos. Madrid y Roma. En el Mutua Madrid Open llegó a la final el pasado año, por lo que defiende 600 puntos. Y, en Roma, defiende 200. Por lo que una baja le haría perder muchas posiciones en el ranking ATP y le sacaría del Top-50.

Como resultados destacados también sobresalen las derrotas de los latinos Ignacio Buse y Marco Trungelliti. Este último venía de jugar la final de Marrakech, pero no pudo vencer al serbio Hamad Medjedovic. El peruano Buse, por su parte, cedió en dos sets ante el francés Corentin Moutet.

Resultados de la primera jornada del Conde de Godó 2026

Corentin Moutet a Ignacio Buse 6-4 y 6-4

Tomás Martín Etcheverry a Jack Draper 3-6, 6-3, 4-1 y retirada

Cameron Norrie a Stan Wawrinka 6-4, 6-7(5) y 6-4

Rafa Jódar a Jaume Munar 6-1 y 6-2

Ethan Quinn a Reilly Opelka 7-5 y 7-6(7)

Hamad Medjedovic a Marco Trungelliti 7-5 y 6-4

Nuno Borges a Adrian Mannarino 6-3 y 6-4