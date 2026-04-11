Alcaraz debuta en el Godó con un jugador más rodado y bonitos comienzos para Rafa Jódar y Martín Landaluce

El tenista murciano juega el martes en el Conde de Godó 2026 ante un rival de la previa y, en segunda ronda, se las volvería a ver con Báez o se cruzaría con Tomas Machac

Pese a partir como claro favorito para hacerse con el Conde de Godó, ni ha tenido suerte ni lo tendrá fácil Carlos Alcaraz en el cuadro que le ha tocado en suerte y que, como ya le ha ocurrido en Montecarlo, no podrá permitirse despistes en las primeras rondas.

En el Principado de Mónaco tuvo que debuta ante un 'terrícola' como Sebastián Báez y sufrió mucho para vencer a un Tomás Etcheverry que era el jugador con más victorias en tierra batida en 2026.

En Barcelona también le tocará un jugador con más recorrido que él para empezar, ya que se enfrentará a un tenista procedente de una fase previa de mucho nivel en la que esta mañana ya ha pasado la primera ronda Dani Mérida. Por si fuera poco, en segunda ronda jugaría ante el propio Báez o contra el checo Tomas Machac, que el jueves puso contra las cuerdas a Jannik Sinner en Mónaco.

En cuartos podría tocarle el reciente campeón en Bucarest, Mariano Navone, un Rublev venido a menos últimamente o el siempre peligroso Sonego. De Miñaur o Draper aparecen en el horizonte en unas 'semis' que se presentan más complicadas a priori por la parte alta del cuadro, donde aparecen Lorenzo Musetti, Arthur Fils, Valentin Vacherot o Karen Khachanov.

Landaluce, ante el segundo favorito

Los otros tres españoles presentes en el Conde de Godó irán por esa parte baja del cuadro que lidera Lorenzo Musetti. El tenista italiano, precisamente, tendrá un duro inicio ante uno de ellos. Martín Landaluce, que juega este sábado las semifinales en el ATP Challenger de Monza y que se ha asegurado una plaza en Roland Garros el lunes al situarse por primera vez entre los cien mejores del mundo, será su rival.

Landaluce llega después de alcanzar los cuartos de final en el Miami Open y de preparar junto a Carlos Alcaraz la temporada de tierra, que ha arrancado en el mencionado challenger de Monza.

Al igual que Landaluce, el joven Rafa Jódar también juega en el ATP500 barcelonés gracias a un 'wild card' y vivirá su primer partido en el ATP Tour en España ante otro español: el balear Jaume Munar.

Munar lleva parado desde hace dos meses, se ha perdido los tres primeros Masters 1.000 de la temporada y era duda para el Conde de Godó hasta esta misma semana, por lo que su rendimiento será una incógnita.

Así quedan los favoritos tras las bajas

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026 ha visto variada las posiciones de los cabezas de serie después de las bajas de última hora de Félix Auger-Aliassime y Casper Ruud, que partían en principio como cabezas de serie 4 y 5, respectivamente. Y que se unen a la anunciada en los días previos por Alejandro Davidovich.

Carlos Alcaraz aparece como gran favorito y, tras él, los ocho primeros cabezas de serie han quedado así: Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Learner Tien, Cameron Norrie y Valentin Vacherot.