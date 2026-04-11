Carlos Alcaraz marca a Jannik Sinner

El tenista español reconoce que se ha fijado en la mejoría del italiano con las dejadas y avisa que él también quiere 'copiarle' dos aspectos de su juego

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz parecen calcarse sus pasos hacia un nuevo encuentro. Barrieron en su debut en Montecarlo, sufrieron en octavos y pasaron en dos sets en cuartos de final. Son los referentes del tenis mundial y su evolución ha ido paralela, mejorando cada uno diferentes aspectos de su juego conforme el rival le superaba. Así se pudo ver el pasado año en las tres finales de Grand Slam que disputaron entre sí y que fueron ganando de forma alterna.

En el arranque del Montecarlo Masters, Alcaraz dejó claro que este año veríamos a un Sinner mejor en tierra batida que en el pasado. Ya en 2025 estuvo a un paso de ganarle en Roland Garros y jugó las dos finales de los dos torneos que disputó, la mencionada de París y la de Roma. Y esta temporada quiere ganar su primer torneo esta superficie.

De momento, se están cumpliendo las previsiones. Pese a ceder un set ante Machac, Sinner está mostrando aspectos de su juego en tierra que no había ofrecido antes. En cuartos, frente a Felix Auger-Aliassime, sorprendió al canadiense con sus dejadas, un recurso que Alcaraz ha usado casi desde el inicio de su carrera y que ahora parece haber incorporado definitivamente el italiano.

Las dejadas de Sinner, perfectas para Alcaraz

Hasta el propio Alcaraz lo ha notado según desveló tras su triunfo ante Bublik. "Ya me he fijado en que Jannik está haciendo más dejadas de lo normal. Lo está haciendo genial, sinceramente. Sé que ha estado trabajando en ello, pero ahora sí que parece que le salen natural. Va a convertirse en un gran arma para él. Está construyendo los puntos, y cuando el rival da un paso hacia atrás, ahí es cuando se lanza a por la dejada. Lo está haciendo de fábula", indica el murciano, quien se permitió incluso bromear con ello: "No sé si se ha estado viendo mis vídeos para practicarlas en los entrenamientos y convertirse en un gran tenista con las dejadas, no lo sé".

Carlos Alcaraz señaló, no obstante, que no le preocupa "en absoluto" la mejoría de su gran rival, ya que es algo que ambos están haciendo constantemente y eso los mejora a los dos. "Feliz de ver que está haciendo cosas distintas para convertirse en un mejor jugador. Va a ser algo que me va a empujar a ser aún mejor, algo a lo que debo prestar atención cuando me enfrente a él en el futuro...", añadía el tenista español.

El de El Palmar cree que en partidos controlados con el de este viernes puede ser más fácil probar, pero la hora de la verdad llega cuando debes hacerlo en puntos importantes, cuando te la juegas con golpes que dominas a la perfección. "Hay que verle cuando se vea exigido a hacerlo en los momentos importantes, en puntos de presión, ahí hay que ver cómo le sale ese golpe, pero ahora mismo diría que su dejada es muy buena", advierte.

Los dos aspectos que quiere copiar Carlos Alcaraz

En este sentido, Carlos Alcaraz también se fija en lo que hace su rival y ve dos aspectos de su juego que va a tratar de mejorar e implementar en el suyo propio. "Me he fijado en sus transiciones para defender, cuando lo está haciendo, y pasa al ataque, en la manera en la que se aproxima a la pelota para pasar al ataque y ser agresivo. No sabría como explicarlo, pero se trata de la forma en la que caza la bola, creo que es increíble. Siempre parece que golpea la bola en el punto dulce de la raqueta y es algo en lo que me fijo muchas veces", indica.

"El otro aspecto es el servicio. Ha mejorado muchísimo su saque en los últimos seis meses, tanto el primero como el segundo. Es algo en lo que yo también quiero mejorar y a veces, me fijo en qué ha hecho él de forma distinta en los últimos seis meses para ver si yo también puedo hacerlo", reconoce el español.