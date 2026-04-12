Sinner le arrebata la corona a Carlos Alcaraz en Montecarlo y le avisa para Roland Garros

El italiano estuvo mucho más certero que el español y, pese a que en la segunda manga el murciano tuvo un 3-1 a su favor, acabó sucumbiendo ante la potencia y colocación del transalpino

Sinner no está dispuesto a hacer muchas concesiones en 2026 y el italiano está dispuesto a conseguirlo todo este año. En el primer gran duelo del año con Carlos Alcaraz, además de arrebatarle la corona de la ATP al español, le ha mandado dos avisos. Uno para lo que resta de temporada y otro para lo que queda de gira de tierra batida. O lo que es lo mismo, que se vaya preparando para Roland Garros: 7-6 (5) y 6-3.

Y es que si antes del partido Sinner se lo tomaba con filosofía subrayando que Montecarlo le serviría para ver que debía mejorar para el Grand Slam parisino, lo cierto es que quien debe hacer los deberes ahora será Carlos Alcaraz, porque el italiano demostró estar, a día de hoy, mucho más certero y adaptado a esta superficie.

Los dos mejores tenistas del planeta demostraron, como ya es habitual, un buen recital, pero quizás todos esperaban ver una batalla de tres sets que, finalmente, no se vio. Tuvo la oportunidad Carlos de que se cumpliera el deseo de los aficionados, pero su intento de forzar la tercera manga se desvaneció pronto.

El murciano se despide del cetro del ranking después de haber firmado en él veintidós semanas consecutivas, de un total de 66, las mismas que estuvo el transalpino. Jannik Sinner, por su parte, lleva un curso impecable, ya que, desde que perdió con Novak Djokovic la semifinal del Abierto de Australia y después cayó en cuartos de Doha, batido en cuartos por el checo Jakub Mensik, lo ha ganado todo. Estas han sido sus únicas derrotas hasta ahora este año. Conquistó los Masters 1000 de Indian Wells y Miami antes de aterrizar en Montecarlo, donde tampoco dio opción al español, de 22 años, que fue peor que su rival en los momentos decisivos del choque.

Sinner acaba con la gran racha de Alcaraz en tierra batida

Sinner enterró la racha de Alcaraz, que llevaba diecisiete victorias seguidas en arcilla, y alargó la suya en lo que va de 2026, con otras tantas desde que logró los éxitos en los Masters 1.000 de Estados Unidos hasta ahora. El transalpino, más certero en el saque y que no dejó que Alcaraz consolidara los desequilibrios logrados con las roturas y que se escapara en el marcador, fue más estable. Eso le dio la victoria después de dos horas y cuarto.

El séptimo triunfo en diecisiete enfrentamientos entre ambos, el segundo en arcilla, que eleva a veintiuna las victorias en Masters 1.000 desde que ganó en París el año pasado hasta ahora en Montecarlo. Sinner selló su victoria más importante sobre polvo de ladrillo. Se tomó su particular revancha de aquella final, difícil de olvidar, de Roland Garros.

Sinner iguala a Djokovic y Nadal

El italiano de 24 años se une a Djokovic y a Nadal, los únicos en la historia en ganar cuatro títulos seguidos de Masters 1.000. Además, comparte con Djokovic el hecho de ganar los tres primeros eventos de este nivel de la temporada.

Sinner, que empezó el partido mal y tuvo un 2-0 en contra, dio la vuelta a la situación en el primer set, resuelto en el 'tie break' con una doble falta del murciano, sumó su vigésimo séptimo título en el circuito y su noveno Masters 1.000.

El primer jugador que acumula tres trofeos en lo que va de temporada, apretó el acelerador en el segundo, cuando ganó cinco juegos seguidos al español. Alcaraz tenía 3-1 y 40-0 y acabó perdiendo 6-3 para enterrar su buena racha de 26 victorias y una sola derrota en tierra. Ahora suma otro revés el español, que cae al número dos del 'ranking' ATP. Sinner iniciará su semana 67 como número del mundo.