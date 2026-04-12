Carlos Alcaraz se quita del cartel antes de jugar con Sinner

El español insiste en que en los partidos entre él y el italiano no hay favorito, sea la superficie que sea: "Cada vez que perdemos, aprendemos y volvemos mejor"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se ven las caras este domingo (15:00 horas) en lo que se ha convertido en el nuevo clásico del tenis español. Desde hace tres años no hay torneo en el que no jueguen los dos que tiene al menos a uno de ellos como campeón y, en el Montecarlo Masters 2026, se va a repetir ese final.

Hay mucho en juego, ya que no sólo es el primer cara a cara de la temporada y un título de Masters 1.000, sino que se disputan el número uno del mundo, que perdería el español en caso de derrota a manos de su rival, que tendría muy fácil conservarlo al menos hasta Wimbledon, el primer torneo en el que defiende más puntos que su rival.

Alcaraz tiene claro a lo que se enfrenta. “Será nuestro 17º partido, lo conozco bastante bien”, avisaba antes que nada el tenista murciano en la rueda de prensa posterior a su semifinal ante Vacherot. Aunque no por ello lo ha vigilado menos en los últimos días, en los que Sinner ha mostrado su mejoría sobre la tierra batida, donde aún no tiene ningún título.

Alcaraz sigue de cerca a Sinner

“He visto sus partidos. Sé en qué ha mejorado y qué está haciendo bien", indica el murciano, que se esperaba esta mejoría, ya que ambos se están superando constantemente y cada vez que se enfrentan corrigen desajustes previos. “Cada vez que jugamos uno contra el otro, elevamos nuestro nivel al máximo”, añade el español, que explica cómo es el proceso al que antes se aludía. “Cada vez que perdemos, aprendemos y volvemos mejor al siguiente torneo”, indica.

El ún número uno del mundo no se ha mostrado extrañado de que Sinner haya subido tanto su nivel en tierra y, de hecho, es algo que avisó en la previa del torneo monegasco, cunaod indicó que estaba convencido de que el tenista italiano mostraría una clara mejoría en esta temporada. “Un verdadero campeón es el que puede jugar bien en cualquier superficie”, señala Carlos Alcaraz, que ha ganado y perdido en todas las superficies con su rival, salvo en tierra, donde aún no ha caído derrotado pese a que Sinner contó con tres bolas de partido en la última final de Roland Garros.

Pese a ello, no se ve como gran favorito en esta final. “Contra él no hay favorito”, advierte el tenista de El Palmar. Tan en serio se toma esta cita que, tras ganar por un doble 6-4 a Valentin Vacherot en semifinales, el murciano se fue a entrenar, algo que extrañó a más de uno y que luego tuvo que aclarar. “No estaba golpeando la bola como quería y el saque tampoco terminó de funcionar”, reconocía el español, que no quiere dejar ningún detalle al azar ante un partido tan importante.