Carlos Alcaraz - Sinner: Horario, canal y dónde ver en TV y online la final de Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

El español y el italiano vuelven a ser protagonistas de una final, esta vez en el Masters 1000 de Montecarlos. Ambos no se han encontrado grandes contratiempos durante el camino y en semifinales los dos pasaron por la vía rápida

Aceptó Carlos Alcaraz el desafío, el reto que le llegó del italiano Jannik Sinner que momentos antes había cumplido con su parte y había ganado al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-4), y acudirá a la cita del domingo, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, con el trofeo y el número uno del mundo en juego.

Alcaraz tumbó al ídolo local Valentin Vacherot por un doble 6-4. Con solvencia también. "Respeto a Valentin", honró al estampar su firma en la pantalla televisiva el murciano, vigente campeón que por primera vez jugará con Sinner, los dos mejores del mundo, en lo que va de 2026.

El español aplacó el empuje del monegasco y por segundo año consecutivo se situó en la final. Tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador local en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025.

Y tras el partido, el levantino se mostró feliz de alargar la racha victoriosa en el Masters 1000 de Montecarlo que ganó el pasado año y del reencuentro, por primera vez en el 2026, con el italiano Jannik Sinner con el que, además del trofeo, pondrá en juego este domingo la condición de número uno del mundo.

"Es el lugar soñado para todos... El número uno está en juego, así que eso hace que la final sea aún más especial. Estoy muy emocionado por nuestro primer encuentro este año" dijo sobre la pista Alcaraz.

"Yo estoy luchando por mi segundo título aquí en Montecarlo y Jannik por el primero", recordó el murciano que superó en semifinales, por un doble 6-4 al ídolo local Valentin Vacherot.

"Me alegra haber ganado este partido tan duro, Valentin está jugando con mucha confianza, en casa. Ha sido una semana complicada para mí. A ver qué tal va la final, tengo muchas ganas", dijo Alcaraz.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Jannik Sinner?

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner correspondiente a la final del Masters 1000 de Montecarlo tendrá lugar este domingo 12 de abril en la pista central y arrancará alrededor de las 15:00 horas en España.

¿Dónde ver online y en televisión el Carlos Alcaraz - Jannil Sinner?

El partido de Carlos Alcaraz correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2026 que se disputará este domingo 12 de abril se podrá ver en directo en España a través de Movistar+, ya sea en el dial 7 o en #Vamos, además de en alguno de los canales del paquete Deportes+. En Latinoamérica se emitirá por ESPN y Disney+, mientras que TennisTV se podrá ver desde cualquier dispositivo y en todo rincón del mundo merced a su sistema de streaming en vivo bajo suscripción.

Podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos de tenis a través de ESTADIO Deportivo, donde se hará una amplia cobertura mediática del Masters 1000 de Montecarlo 2026 en el que participa Carlos Alcaraz.