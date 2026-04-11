Carlos Alcaraz acepta el duelo ante Sinner tras cargarse al ídolo local Vacherot en Montecarlo

El tenista español venció por un doble 6-4 a un combativo Vacherot (número 24 del ranking ATP) en un encuentro que se fue a la hora y 25 de duración. El murciano, número 1 de la ATP, se las verá en la final ante Sinner el próximo domingo por el título de Montecarlo

Aceptó Carlos Alcaraz el desafío, el reto que le llegó del italiano Jannik Sinner que momentos antes había cumplido con su parte y había ganado al alemán Alexander Zverev (6-1 y 6-4), y acudirá a la cita del domingo, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, con el trofeo y el número uno del mundo en juego.

Alcaraz tumbó al ídolo local Valentin Vacherot por un doble 6-4. Con solvencia también. "Respeto a Valentin", honró al estampar su firma en la pantalla televisiva el murciano, vigente campeón que por primera vez jugará con Sinner, los dos mejores del mundo, en lo que va de 2026.

Un Carlos Alcaraz de récord en los Masters 1000 de la ATP

Tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador local en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025.

Tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador local en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025. El español de 22 años alcanzó así la final de su séptimo torneo consecutivo sobre tierra, incluidos sus títulos en Roland Garros en 2024 y 2025.

La número 17 entre Alcarar y Sinner

Alcaraz ha cumplido su semana número 66 como número 1 del mundo y dio caza a Sinner en el duodécimo puesto de la historia del ranking ATP. Ahora, ambos se enfrentan para determinar quién comenzará su 67.ª semana en la cima de la clasificación el lunes. La novena victoria seguida en Montecarlo eleva a diecisiete sus victorias seguidas en tierra batida que le llevaron a la conquista de los Masters 1000 de Roma y Roland Garros.

Ahora está en su trigésima quinta final en busca del vigésimo séptimo título de su carrera. Diez finales Masters 1000, ocho con éxito. El del domingo será el decimoséptimo cara a cara entre Alcaraz y Sinner con diez victorias para el español y seis para el transalpino. La final reúne un montón de aspectos en juego. El número uno, las semanas en la cima del ránking y la cantidad de torneos ganados