Carlos Alcaraz - Vacherot, en directo el partido de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo en vivo online

El murciano se mide al héroe local en busca de su billete para la final y poder así impedir que Sinner le arrebate el cetro mundial

¡Buenas tardes! Arrancamos el directo de este duelo entre Carlos Alcaraz y Vacherot correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. Un duelo que promete, entre el actual número del mundo y el ídolo local.

¡Jannik Sinner ha está en la final! Ha ganado por la vía rápida al alemán Zverev por 6-1 y 6-4.

Carlos tendrá hoy a todo el público en contra. A ver cómo gestiona la presión el número uno la presión.

España supera los Qualifiers de la Billie Jean King Cu p y estará en la fase final tras vencer 1-3 a Eslovenia. Kaitlin Quevedo (foto Álvaro Díaz-RFET) consiguio el punto decisivo y antes Sara Sorribes y Aliona Bolsova ganaron en dobles.

¡Rompe Carlos y toma ventaja! Llegó el primer break. La subida a la red de Vacherot no fue buena y un sencillo passing le deja inerme. Y el español no perdona.

¡Carlos confirma su break! El murciano está jugando desde la línea de fondo y eso le ha causado ciertos errores. Mantiene su servicio a 30 gracias a que Vacherot también arriesgó y se topó con la red.

¡Responde con otro juego en blanco Carlos! El murciano ya se empieza a gustar con sus dejadas. Pero, cuidado, que Vacherot ya le ha alcanzado algunas.

¡Le sigue pisando los talones el monegasco! Carlos Alcaraz llego a ponerse 30-30, pero Vacherot no se deja intimidar tan fácilmente. Llegamos a la parte decisiva del primer ser.

¡Carlos está muy sólido! Otro juego en blanco más. Su saque es demasiado para Vacherot de momento.

¡Responde igual Vacherot! Otro juego en blanco más. Se le van largos los restos a Carlos y el monegasco sigue contundente.

¡Bestial Carlos! Otro juego en blanco más. Solventa por la vía rápida el murciano. Se puso 40-0 y cerró la primera manga con otro ‘ace’.

¡Vacherot mantiene su servicio! Está sacando bien el monegasco. Arriesgó demasiado Carlos en el resto, llegó a ponerse 40-30 pero cierra el servicio con un punto de saque.

¡Derechazo y para dentro! Mantiene su servicio a 30. Esta vez sí le compitió Vacherot su saque.

¡Rompe Alcaraz! Guion calcado al primer set. Dos errores del monegasco pusieron el 15-40. Se le quedó en la red la primera bola de break a Carlos, pero una nueva dejada suya le pone por delante en esta segunda manga. Pinta bien la cosa para el español.

¡Siempre igual! Pájara de Carlos cuando lo tenía para rematar. 15-40 y una doble falta le hacen perder el break y recuperarlo al monesgasco. Y eso que había comenzado con un ‘ace’ en un segundo servicio.

¡Juego en blanco! Mantiene su servicio el monegasco y lo cierra con un punto de saque.

¡Ahora sí! Saca su mejor repertorio el murciano. Se puso 40-0 con dejada, derecha cruzada y ace. Pero luego cometió una doble falta. Cierra el punto con un globo.

El español Carlos Alcaraz alcanzó la cifra de 300 victorias en el circuito ATP con la obtenida frente al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0 en los cuartos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y sola es superado en una clasificación histórica por Rod Laver y Jimmy Connors

El murciano, de 22 años, llega a esa cifra redonda habiendo acumulado tan sólo 67 derrotas para firmar un promedio del 81,74 % de éxitos que sólo es superado en esa comparativa por el australiano Rod Laver y por el estadounidense Jimmy Connors.

Alcaraz, quien jugará este sábado en torno a las 16:00 horas frente al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales del torneo en el que defiende el título conquistado el pasado año, continúa con su meteórica carrera y, a falta de 25 días para cumplir los 23 -los hará el 5 de mayo-, ya llega a las 300 victorias desde aquella primera que logró el 18 de febrero de 2020 en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, al que acudió por invitación cuando apenas contaba 16 años, y en el que debutó como profesional venciendo a su compatriota Albert Ramos por 7-6 (2), 4-6 y 7-6 (2).

Desde entonces ha conquistado ya 26 títulos, siete de ellos Grand Slam (dobletes en Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia de este año). En los Majors su bagaje es de 91-13, en los Masters 1000 acredita un 92-26 en triunfos-derrotas para la consecución de ocho trofeos, y en el resto de torneos un 117-28 y 11 copas levantadas.

Vacherot y su despegue meteórico

El monegasco Valentin Vacherot hizo historia y se erigió en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3) y será el rival del vigente campeón y número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el titulo.

El héroe local Valentín Vacherot ya hizo historia el jueves tras remontar un set en contra para derrotar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer monegasco en alcanzar los cuartos de final del torneo. Fue su segunda victoria ante un top 10 esta semana después de eliminar al finalista del año pasado, el italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda y estará entre los veinte primeros del la clasificación mundial.