Carlos Alcaraz termina muy tocado de la final de Montecarlo: "Toco madera para que no le pase nada a mi cuerpo"

El murciano ha perdido en tierras monegascas una corona que llevaba portando 22 semanas consecutivas. Y lo peor es que ha visto la gran mejoría experimentada por Sinner en tierra batida

La final de Montecarlo puede ha podido marcar un antes y un después en la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Porque aunque el cara a cara lo sigue ganando el español (10-7), la solvencia mostrada por el italiano en la superficie que peor se le solía dar ha hecho temblar al murciano nada más acabar el partido. Ni con 3-1 a favor fue capaz de ganarle la segunda manga. Sin duda, todo un golpe psicológico que le ha podido dejar muy tocado al español de cara a Roland Garros, que se disputará en poco más de un mes.

Ha sido el primer duelo oficial entre ambos en este 2026 y el último en 2025 también lo perdió, que fue en las Finales de la ATP. En tierras monegascas le ha impedido continuar con su reino en el ranking, donde sumaba 22 semanas consecutivas y 66 en total, las mismas que llevaba hasta entonces el de San Candido.

Y tras el partido, el de El Palmar ha reconocido la superioridad física y técnica de su rival: "En los momentos importantes, en los puntos importantes, no jugué bien. Creo que tuve muchísimas oportunidades durante el partido y no las aproveché. Muchos juegos, muchos puntos, muchos 15-30, 0-30. Creo que en el primer tie-break no jugué bien, y pienso que él simplemente jugó un tenis increíble cuando realmente importaba. Creo que esa fue la clave hoy".

Y pese a que el viento ha provocado que fuese un partido más complicado de lo habitual, no quiere poner excusas: "Hoy fueron condiciones realmente difíciles porque yo me considero un jugador que juega muy bien cuando hay mucho viento. El viento de hoy era un poco tramposo porque no iba en una sola dirección. Iba cambiando constantemente: en un punto parecía ayudarte y en el siguiente era totalmente lo contrario. Era complicado entender hacia dónde iba. Pero diría que jugamos un gran tenis teniendo en cuenta las condiciones. Él también juega un gran tenis con mucho viento. Creo que simplemente jugó a mejor nivel que yo cuando importaba en estas condiciones. Estoy orgulloso de mí mismo porque no afectó tanto a mi juego o a mi estilo como suele pasar en estas situaciones. Pero es lo que hay. Obviamente me molestó. Creo que también molestó a Jannik, pero él jugó mucho mejor".

Y en este mismo sentido ha elogiado a Sinner subrayando que para él no ha sido ninguna sorpresa la victoria del italiano: "Ya habíamos visto el nivel de Jannik en tierra, y creo que ha mejorado muchísimo año tras año. Está alcanzando un nivel en tierra que va a ser realmente peligroso para cualquiera. No me sorprende nada, porque ya vimos el nivel que mostró el año pasado en Roland Garros. Tiene nivel en tierra para ganar cualquier torneo que juegue sobre esta superficie y, por supuesto, en cualquier otra. Entiende muy bien el juego en tierra".

Y, entre otras cuestiones, confirmó que su hoja de ruta camino de Roland Garros dependerá de cómo le responda su cuerpo: "El objetivo principal es jugar todo el calendario de tierra. Vamos a ver cómo va. También era el objetivo el año pasado y, por desgracia, no pude porque estuve lesionado. Así que toco madera y rezo para que no le pase nada a mi cuerpo. Escucho mucho mejor mi cuerpo que el año pasado, eso seguro. Si tengo que saltarme uno, me saltaré un torneo. Si mi cuerpo se mantiene sano, voy a hacer todo lo necesario para cuidarlo. Si no tengo ningún problema, jugaré todo en tierra. Veremos cómo van las próximas semanas. No sé cómo serán los partidos, si ganaré, si perderé pronto, si serán muy exigentes físicamente… no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que este año escucharé mucho mejor a mi cuerpo".