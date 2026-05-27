Crystal Palace - Rayo Vallecano, en directo la final de la Conference League en vivo online

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo donde el conjunto de Íñigo Pérez busca hacer historia en el Leipzig Stadium conquistando su primer título internacional

A partir de las 21.00 horas, Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan en el Leipzig Stadium en busca de su primer título internacional

Las Águilas de Oliver Glasner han llegado a la final tras eliminar al HŠK Zrinjski en los ‘playoffs’, y al AEK Larnaca, Fiorentina y Shaktar Donetsk en las siguientes rondas

El equipo de Íñigo Pérez quedó quinto en la fase de liga, por lo que tan solo eliminó a Samsunspor, AEK Atenas y Estrasburgo

Los de Oliver Glasner han estado a punto de descender en la Premier League, donde han acabado la temporada con 3 puntos de los últimos 24, y una racha de casi tres meses sin victorias

Íñigo Pérez ha podido dar mayor estabilidad a su temporada, acumulando dos victorias consecutivas, no siendo vencidos desde el pasado 16 de abril

El encuentro tendrá lugar en el Leipzig Stadium, habitualmente conocido como el Red Bull Arena. Situado en el estado federado de Sajonia, Alemania, es el hogar del RB Leipzig, con capacidad para más de 45.000 espectadores

El encargado de dirigir la final de la Conference League es el italiano Maurizio Mariani, que contará con su compatriota Marco Di Bello en el VAR

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Llega la gran final de la Conference League, donde Crystal Palace y Rayo Vallecano buscarán levantar el título continental en el Leipzig Stadium de Leipzig, Alemania, accediendo así a la próxima edición de la Europa League.

Íñigo Pérez quiere terminar de escribir la historia de Vallecas con el primer título internacional de su historia, mientras que el conjunto de Oliver Glasner quiere levantar una temporada donde casi descienden en la Premier League. El flamante campeón de la Community Shield se enfrenta al equipo revelación del campeonato, en una noche que quedará para el recuerdo de ambas aficiones.

Así llega el Crystal Palace a la final de la Conference League

El Crystal Palace de Oliver Glasner llega a la cita tras acabar décimo quinto en la Premier League, a tan solo 6 puntos del descenso. Las Águilas vivieron una mala racha nacional, donde obtuvieron tan solo 3 puntos de los últimos 24 disputados. Así, en la liga inglesa han acabado a temporada sin ganar en casi tres meses, desde el 5 de marzo.

Sin embargo, en la Conference League han conseguido mostrar un nivel totalmente distinto, siendo vencidos únicamente en 3 ocasiones, habiendo disputado 14 encuentros. A la final llegan tras superar en los dos encuentros de semifinales a un gran Shakhtar Donetsk.

Con todo ello, el conjunto inglés suma 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros, donde han tenido que convivir con las lesiones de algunas de sus estrellas, como Adam Wharton, Lacroix o el exbético Chadi Riad.

Así llega el Rayo Vallecano a la final de la Conference League

El Rayo Vallecano ha tenido una campaña más solida y regular que su rival inglés. En LaLiga han llegado a la última jornada peleando por los puestos europeos, acabando finalmente en octava posición a un solo punto de clasificar a la próxima Conference League.

Así, el equipo de Íñigo Pérez acumula dos victorias consecutivas, y no pierde un encuentro desde el pasado 16 de abril, cuando la derrota ante el AEK Athens les sirvió para pasar a las semifinales del torneo europeo.

En la Conference, el conjunto de Vallecas ha lucido un estado de forma envidiable, con solo tres derrotas en 14 encuentros, donde dos de ellas han servido para pasar de ronda en las eliminatorias. El equipo del barrio ha sorprendido en el torneo de bronce europeo para llegar a su primera final internacional en más de 100 años de historia.

El camino de Crystal Palace y Rayo Vallecano hasta la final de la Conference League

Tras una fase de liga ejemplar por parte del Rayo Vallecano, los españoles accedieron a las eliminatorias como quintos clasificados, mientras que el Crystal Palace se complicó el camino en la última jornada, quedando finalmente en décima posición.

Ya con las eliminatorias de ‘playoff’ resueltas, donde los ingleses superaron al HŠK Zrinjski de Bosnia y Herzegovina, quedaron definidos los choques hasta la final.

En el caso de Las Águilas, tuvieron que eliminar a AEK Larnaca, Fiorentina y Shakhtar Donetsk para llegar al Leipzig Stadium, mientras que los rayistas superaron al Samsunspor, AEK Atenas y Estrasburgo.

Un último duelo en tierras alemanas nos separa de conocer quién será el nuevo campeón de la Conference League, en una noche que ya es histórica para los dos equipos que se disputan el trofeo.