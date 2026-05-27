La oportunidad del Rayo Vallecano en la final de la Conference League contra el Crystal Palace

El Rayo Vallecano está ante su noche más grande: a un paso de estrenar su palmarés europeo y de convertir Leipzig en el punto de inflexión de su historia. Impulsado por su racha y por más de 11.000 franjirrojos, el equipo de Iñigo Pérez encara ante el Crystal Palace la oportunidad que Vallecas lleva toda una vida esperando

El Rayo Vallecano se cita con la historia en el Red Bull Arena de Leipzig. Los de Iñigo Pérez estén a las puertas de ganar el primer título para las vitrinas de Vallecas, tras el conseguido en Segunda División en la temporada 2017/2018. El Crystal Palace será el último obstáculo para un equipo que está muy cerca de levantar la UEFA Conference League.

El Rayo Vallecano está ante una oportunidad histórica en la noche de hoy miércoles, tras dejar atrás a equipos como el Samsunspor, AEK de Atenas y Estrasburgo en las rondas anteriores de la UEFA Conference League. El conjunto de Iñigo Pérez, además, llega en buena dinámica, ya que la última derrota fue el pasado 16 de abril, precisamente anre el equipo griego en cuartos de final.

El Rayo Vallecano se agarra a su esencia para tumbar al Crystal Palace

La presión será un factor clave en la final de hoy entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano. Iñigo Pérez habló sobre ello en rueda de prensa: "Se hacen diversas cosas y el resto imita. Si nos dicen que vamos a jugar este partido de niños... tenemos que ir a esa sensación de cómo jugábamos cuando éramos niños. Replicar lo del recreo y simplificar todo", apunta el técnico franjirrojo, dispuesto a hacer historia.

La realidad es que en la plantilla del Rayo Vallecano hay jugadores con experiencia en Ligas como la española, entre otras, pero no en finales europeas como en UEFA Conference League. Sin embargo, esto no le pasó factura al conjunto de Iñigo Pérez para eliminar a todos los equipos que se impusieron en su camino hasta alcanzar el pase a la cita de hoy en el Red Bull Arena de Leipzig, dónde habra gran presencia de aficionados franjirrojos.

Iñigo Pérez puede estar ante el adiós perfecto del Rayo Vallecano

Además, Iñigo Pérez, que habló en la previa de la final, puede decir adiós al Rayo Vallecano por la puerta grande. El técnico de Pamplona es uno de los mejores situados para suplir a Marcelino García Toral en el Villarreal, por lo que todo apunta a que el futuro del entrenador franjirrojo se sabrá poco después de la final de la UEFA Conference League. Sin embargo, el exjugador pone el foco en el encuentro de hoy ante el Crystal Palace.

Para ello, Iñigo Pérez llega con bajas sensibles en su plantilla, como las de Luiz Felipe, Carlos Martín, Mumin, Nteka, Fran Pérez y Vertrouwd. No obstante, esto da a pie a que el Rayo Vallecano salga con un once titular muy reconocible y con el que pueda derrotar al Crystal Palace de Oliver Glasner. Además, el conjunto franjirrojo contará con la ayuda de los más de 11.000 aficionados que ya se encuentran por las calles de Leipzig.

Uno de los alicientes para el Rayo Vallecano será despedir a Óscar Trejo. El argentino pondrá punto final a su etapa en el conjunto de Iñigo Pérez tras diez temporadas y 334 partidos oficiales. Por ello, aunque se espere que comience desde el banquillo, podría tener minutos en el que último partido con el equipo franjirrojo, dónde espera decir adiós levantando la UEFA Conference League.

El Crystal Palace se aferra a Yeremy Pino: "Es mi sexta final y los nervios arden"

Por otro lado, el Crystal Palace no llega en su mejor momento. Los de Oliver Glasner han terminado en la decimo quinta posición de la tabla de al Premier League con 45 puntos, a seis de la zona del descenso. Ganaron por última vez, en la liga de Inglaterra, el pasado 12 de abril. Tras ello, cuatro derrotas y tres empates han hecho que el equipo inglés vaya bajando puestos en la clasificación.

Además, el Crystal Palace cuenta con un Yeremy Pino que ha sido incluido en la convocatoria de España para el Mundial. El extremo reconoció la importancia del partido ante el Rayo Vallecano, pese a su experiencia en este tipo de encuentros: "Los nervios están a flor de piel, a pesar de que es mi sexta final. Lo vivo con ganas e ilusión. Es un trofeo importante y vamos a ir a por ello".