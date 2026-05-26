El Betis resuelve el problema de Chimy Ávila por la vía rápida

El club verdiblanco ya le ha comunicado al rosarino su decisión irrevocable de ejercer la cláusula de su contrato para evitar otro 'culebrón' aunque suponga no hacer caja

La clasificación para la Champions League ha definido la planificación del Betis y acrecentado la prioridad de reforzar el ataque con un delantero de primer nivel que garantice goles.

Centrado en este objetivo junto a otras posiciones que también resultan preferentes, especialmente el carril zurdo y el puesto de pivote, la dirección deportiva quiere librarse ya de la única pieza prescindible en la vanguardia que requiere gestiones para su salida.

Y es que cabe recordar que Bakambu termina contrato y ya es historia en La Palmera, pero aún queda certificar el punto y final de la etapa como heliopolitano de Chimy Ávila, que en los últimos mercados puso impedimentos para su marcha e impidió, junto al congoleño, que se reforzara la punta de lanza.

El Betis activará la cláusula que esconde el contrato del Chimy, que ya lo sabe

De este modo, el Betis, ante las reticencias del rosarino de hacer las maletas ahora que entra en su último año de contrato, ha decidido resolver este problema en ciernes por la vía rápida para dejarlo solventado cuanto antes. No en vano, recurrirá al as en la manga que le ofrece el contrato firmado en su día con el delantero, pues se incluyó una cláusula que le permite de manera unilateral no hacer efectivo el último año de su vinculación en Heliópolis.

En este sentido, el club ha tomado la decisión de activarla y, tal y como asegura Mundo Betis, se lo han transmitido a Chimy Ávila, que, a día de hoy, ya sabe que quedará libre el 30 de junio, al igual que sus compañeros Bakambu, Ricardo Rodríguez y Adrián San Miguel.

Chimy no entra en los planes de Pellegrini para la 26/27

De esta forma, evitará un nuevo culebrón y las molestias de tratar de convencer al futbolista, que nunca ha escondido su deseo de cumplir su contrato como heliopolitano. Y es que Pellegrini, que apenas le ha concedido oportunidades este curso, no cuenta con él para el ambicioso proyecto de Champions y no entra los planes de la reconstrucción planificada para el ataque, con la llegada segura de un extremo y, por supuesto, del delantero antes referido.

Así, Chimy Ávila ha superado los 1.000 minutos por muy poco en un total de 30 partidos, con un saldo de tres goles y tres asistencias, y realmente solo fue protagonista en una fase muy efímera, a mediados de enero, tras ser clave en la clasificación para los octavos de Copa con sus dos goles ante el Elche. En el resto del curso, su presencia resultó residual.

Cabe recordar que el argentino recaló en el Betis en el mercado invernal de 2024 procedente de Osasuna por cuatro millones más un bonus de 700.000 euros en función de partidos dividido en dos tramos que se ha completado este curso con la disputa de 44 encuentros, por lo que el montante de su incorporación se elevó a 4,7 millones.

El Betis renuncia a obtener rédito con su venta

Con la decisión de activar dicha cláusula renuncia a un posible rédito por su traspaso, aunque fuera un porcentaje de su futura venta, pero en La Palmera han priorizado zanjar ya este asunto para centrarse en la composición de la nueva vanguardia de cara a la temporada 26/27.