Las despedidas en el Betis: así está la situación de los cinco jugadores que acaban contrato

El partido de este próximo sábado ante el Levante supondrá el adiós de Bakambu y Ricardo Rodríguez, que no renovará, así como 'Chimy' Ávila, al que le será rescindido el año de contrato que aún tiene firmado. Además, está en el aire la continuidad de Adrián San Miguel y Amrabat

El Real Betis cerrará su exitosa temporada este próximo sábado ante el Levante, a las 21:00 horas en La Cartuja, sin nada ya en juego, como sucediera la pasada jornada ante el FC Barcelona. Con el billete de regreso a la Champions asegurado 21 años después, como quinto clasificado, los verdiblancos solo aspiran a cerrar el curso de la mejor forma posible ante sus aficionados en un choque que sí resulta vital para su rival, que puede amarrar la permanencia con solo un punto.

Pero el duelo ante los granotas, además, será especial para varios jugadores de la actual plantilla, que vivirrán su última cita con la camiseta de las trece barras. Será una tarde de despedida para aquellos jugadores que acaban contrato y no renovarán, como Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez, a los que se sumará también 'Chimy' Ávila, cuyo contrato recoge una cláusula por la cual puede ser 'cortado'. Por su parte, también finalizan en junio las vinculaciones de Adrián San Miguel y Sofyan Amrabat, aunque la situación de ambos está más en el aire.

Bakambu y Rocardo Rodríguez aprovecharán el Mundial para buscar nuevos destinos

Tras renovar con su agencia de representación asegurando que "lo mejor está por venir", Bakambu se marchará enseguida para preparar el Mundial con la República Democrática del Congo y no no regresará ya a la disciplina bética, donde ha permanecido dos campañas y media. A sus 35 años, su futuro parece estar en una liga menos competitiva, despidiéndose así de un Real Betis donde no ha logrado responder a las expectativas, aunque sí fue importante la pasada campaña en la Conference League y ha rendido en momentos puntuales (15 goles en 74 partidos). Pese a ello, la delantera es uno de los puestos prioritarios a reforzar, sonando para ello nombres como los de Bamba Dieng, Franculino Djú o Kévin Denkey.

En una situación casi idéntica, por su parte, se encuentra Ricardo Rodríguez, otro veterano que a sus 33 años ya mira de reojo al Mundial, donde no faltará con Suiza, siendo felicitado por ello por el club verdiblanco. En sus dos campañas en el cuadro heliopolitano, adonde llegó como agente libre tras dejar el Torino, el internacional helvético no ha conseguido ser el lateral zurdo que todos esperaban, dejando luces y sombras, aunque Manuel Pellegrini sí le ha mostrado su confianza. Ahora se busca dar un salto de calidad en esa posición y ya se manejan opciones como la del portugués Nazinho, del Círculo Brujas, que ya estuvo cerca el pasado verano.

El as en la manga para rescindir a 'Chimy' Ávila tras varias salidas frustradas

Otro que también tiene las horas contadas es 'Chimy' Ávila, quien tampoco ha estado a la altura en un ataque que será potenciado. El argentino, que ha sido utilizado de forma residual por el 'Ingeniero' y ha firmado tres goles en 29 partidos este curso, sí tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, el Real Betis tiene la posibilidad de rescindir ese último año abonando una cantidad simbólica, lo que aprovechará para desprenderse de un jugador al que ya intentó colocar sin suerte en los últimos mercados. Fue el rosarino el que fue tumbando las propuestas de Pumas, Getafe, UD Almería o Boca Juniors, pero ahora no le quedará más remedio que buscar un nuevo destino.

El Real Betis decidirá la próxima semana si renueva o no a Adrián San Miguel

El caso de Adrián San Miguel, mientras tanto, es un tanto singular. Desde las oficinas de La Cartuja tampoco le han presentado por ahora una oferta de renovación, si bien ABC apunta que será la próxima semana cuando se tome una decisión definitiva al respecto. A sus 39 años, el cancerbero de Su Eminencia quiere seguir en activo, pero los técnicos deben evaluar si siguen apostando por un tercer portero veterano, con peso en el vestuario, u optan por promocionar para ese rol a una promesa como Manu González, que alternaría con el filial.

Amrabat sí podría seguir, pero no a cualquier precio

También acaba contrato, al estar cedido por el Feberbahçe, Sofyan Amrabat, al que el Real Betis intentará retener pero no a cualquier precio. Como ha informa ESTADIO Deportivo, Pellegrini le ha pedido un esfuerzo a Manu Fajardo, pero desde La Cartuja no llegarán bajo ningún concepto a los 12 millones de euros que pide el club turco. Se plateará un nuevo préstamo o una fórmula de derechos compartidos que rebaje mucho dicha cantidad, pues tocaría asumir además una mayor parte de su importante salario.