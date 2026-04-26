Bakambu mueve ficha y perfila un futuro fuera del Betis: "Lo mejor está por llegar"

El internacional congoleño promete darlo todo por la camiseta verdiblanca "Hasta el final", mientras ambas partes ya trabajan en el escenario a partir del 1 de julio: el club busca sustituto, con Bamba Dieng como último rumor, y el congoleño acaba de firmar un nuevo contrato de representación a las puertas de un verano en el que tendrá el Mundial 2026 como escaparate

El Real Betis y Cédric Bakambu afrontan los últimos cinco partidos de una relación que terminará el próximo 30 de junio después de dos años y medio en los que el internacional congoleño ha sumado 73 encuentros oficiales con un saldo de 15 goles y siete asistencias; cifras a tener en cuenta considerando su recurrente rol de suplente y varias ausencias por lesión o por convocatorias de la selección de su país.

Ahora, el club peina el mercado en busca de sustituto y el delantero africano no espera de brazos cruzados. Ni mucho menos. Entre mensajes en sus redes sociales para recalcar su firme compromiso con la camiseta de las Trece Barras hasta el último segundo que la vista, sigue preparando el escenario de un verano que se presenta muy atractivo y ha movido ficha con la reciente firma de su contrato de renovación con la agencia AS 1 Sports, alargando así su relación con los representantes que tiene desde hace ya unos años.

Bakambu renueva con su agencia de representación antes de un verano muy animado

"Lo mejor está por venir", ha expresado el representante David García Pirri en sus redes sociales, mostrando su agradecimiento a Bakambu "por seguir confiando en AS 1 Sports" y compartiendo una fotografía en la que se le ve a ambos junto al exportero del Real Betis Casto Espinosa, socio de la misma empresa de representación. El '11' verdiblanco ha manejado con calma los tiempos de su cantada salida, descartando algunas opciones que no le convencían en los dos últimos mercados, especialmente en una ventana invernal que le pilló jugando la Copa de África.

Este verano será el único dueño de su destino. Con 34 años, como agente libre y con la opción de venderse bien en el escaparate del Mundial de 2026. Antes, este último mes del curso lo afronta totalmente centrado en ayudar al Betis a mantener esa quinta plaza en LaLiga EA Sports que aún podría dar pasaporte para la UEFA Champions League y que como mínimo garantizaría cumplir con la obligación presupuestaria de repetir en la Europa League. "Hasta el final", escribía este pasado sábado en sus redes sociales compartiendo el icono de un cerebro e imágenes del choque liguero del viernes ante el Real Madrid, donde fue una de las sorpresas del once inicial de Manuel Pellegrini.

Revulsivo ante el Braga, decisivo contra el Girona y titular frente al Real Madrid: Bakambu, "hasta el final"

El técnico chileno explicó ante las cámaras de DAZN que la decisión se debía a las molestias del Cucho Hernández, quien luego relevaría a Bakambu en el descanso. Pellegrini siempre ha mantenido que aprovechará el recurso que le da el congoleño mientras sea jugador del Betis. Y lo está cumpliendo a pesar de que le mandó a la grada en el choque de hace dos semanas frente a CA Osasuna, después de la polémica por la decisión de la República Democrática del Congo de retener a sus internacionales para celebrar la clasificación mundialista.

Ese retraso molestó mucho en el Betis, ya que el delantero se perdió el duelo liguero ante el RCD Espanyol y la ida de los cuartos de final de la Europa League; pero después de ser descarte por decisión técnica en Pamplona, Pellegrini le ha recuperado para la causa.

Primero, le alineó el último cuarto de hora en la vuelta contra el SC Braga y luego también jugó la segunda parte en la balsámica victoria en Girona, mostrándose muy activo y asistiendo a Ez Abde en el momentáneo 1-2 de un partido que acabaría 2-3. Este pasado viernes, sumó otros 45' en el empate frente al Real Madrid. Es uno más y lo será "hasta el final".