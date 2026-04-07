Bakambu, ya en Sevilla, sigue a lo suyo: trabajo en solitario a la espera de sanción

Ni una mención al club que le paga en sus redes sociales, donde sigue presumiendo de la histórica clasificación de la República Democrática del Congo al Mundial

Cédric Bakambu ya está en Sevilla. Una semana después de sellar en la prórroga ante Jamaica la histórica clasificación de la República Democrática del Congo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el delantero se ha reintegrado a la dinámica del club que le paga hasta el próximo 30 de junio de 2026, el Real Betis, donde reina un tremendo enfado por su 'espantá' colectiva. Con la plana mayor en Braga para presenciar la ida de los cuartos de final de la Europa League, segundo partido oficial consecutivo (junto al de LaLiga contra el RCD Espanyol) que se pierde el '11' de manera injustificada, tardará un par de días en dar explicaciones y recibir la correspondiente multa.

Aunque no sea directamente culpa suya, el veterano futbolista de 34 años sabe perfectamente que la reglamentación exige que los convocados por sus combinados nacionales tienen que volver a sus entidades de origen en 48 horas. Sin embargo, Bakambu habría dado la callada por respuesta (según el presidente, Ángel Haro, no habían hablado estos días) y acatado la orden de la máxima autoridad del otrora Zaire, que planeó una fiesta este domingo en las calles de Kinshasa y retuvo hasta entonces a los seleccionados en la nación centroafricana. Lejos de disculparse o allanar el camino, el ariete sigue a lo suyo.

"Queridos hermanos y hermanas congoleños, me llena de gratitud y orgullo anunciar que nuestra selección nacional se ha clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Comparto este sueño con todos ustedes. Juntos, hagamos oír la voz del Congo en el escenario mundial. Sin embargo, no olvido el dolor y el sufrimiento padecidos por el éste nuestro país, asolado por guerras y conflictos durante demasiados años. Cada esfuerzo que hacemos en el campo, cada momento de sacrificio, es también por ellos. Llevamos sus esperanzas con nosotros, y cada paso hacia la Copa del Mundo es un paso hacia la esperanza para todo el pueblo congoleño. Que esta clasificación no sea la culminación de una simple aventura deportiva, sino el comienzo de una nueva era. Es una oportunidad para que todos nos unamos, nos comprometamos, modernicemos nuestra infraestructura deportiva, apoyemos a nuestra juventud y promovamos el deporte en la República Democrática del Congo. El futuro comienza hoy. Nzambe apambola mboka na biso", escribía en su perfil de 'X'.

En la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ajeno a la polémica

"El éxito se cuenta en años y las derrotas en horas, pero la paciencia es cuadrada, así que el camino es de oro. La confianza no impide su control, pregúntale a los polis. Tú sabes que hemos contado. Que hemos contado y que hemos vuelto a contar". Así reza (en francés) la canción que acompañaba a primera hora de la tarde de este martes al entrenamiento en solitario de Cédric Bakambu en una desierta Ciudad Deportiva Luis del Sol. Solamente Junior Firpo, Giovani Lo Celso y Ángel Ortiz se quedaron en tierra, pues hasta Isco Alarcón viajó con sus compañeros a Braga para hacer grupo prácticamente a la par que el internacional congoleño trataba de recuperar el tiempo perdido en su país ajeno a toda la polémica desatada con su tardanza.