El Betis toma medidas por Bakambu

El club verdiblanco está molesto por la decisión de la Federación Congoleña de retener al delantero para las celebraciones en su país y ha reaccionado con una reclamación formal junto a otros dos clubes afectados

Pellegrini no dispuso para el partido contra el Espanyol de Bakambu y es probable que tampoco entre en la convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League en el Estadio Municipal de Braga.

Y es que tras la clasificación histórica para el Mundial de su selección al imponerse a Jamaica en la repesca, la Federación Congoleña de Fútbol 'retuvo' a sus futbolistas para celebrar el hito en las calles de Kinsasa, capital de República Democrática del Congo, con las lógicas consecuencias para sus respectivos clubes, que ya lo cedieron obligatoriamente en el parón internacional.

Malestar en la afición y en el club por la tardanza en regresar de Bakambu

En este sentido, han salido a la luz imágenes de Bakambu en plena fiesta con el resto de componentes de la selección congoleña mientras el Betis no pasaba del empate contra el Espanyol sin ver puerta, prolongando su sequía de triunfos ligueros.

Escenas que han causado indignación en la afición verdiblanca, que no comprende cómo puede darse esta situación fuera de fechas FIFA y que el futbolista esté disfrutando mientras causa baja en el Betis con una justificación fuera del reglamento.

El Betis se queja formalmente junto a Espanyol y Elche

Malestar compartido en el seno de la entidad heliopolitana, disconforme también con el comportamiento de la selección congoleña de impedir volver a Bakambu y que ha decidido tomar medidas junto a otros dos clubes españoles afectados por esta decisión unilateral, casos de Espanyol y Elche al no haber regresado todavía Pickel y Diangana, respectivamente.

En este sentido, los tres clubes han decidido elevar una queja conjunta a LaLiga con el fin de que la traslade a la Real Federación Española de Fútbol y se ponga en conocimiento de la FIFA una situación que ha privado a los clubes propietarios de sus derechos de disponer de sus activos para el primer choque después del parón y en el caso de los heliopolitanos posiblemente también en la cita continental de este miércoles.

La intención de esta iniciativa es comunicar su enfado y disconformidad con esta decisión de la Federación congoleña con el fin de que no vuelvan a darse situaciones de este calado que perjudican seriamente a los equipos que pagan a los futbolistas. Estas quejas también se han extendido a Francia, por la retención de Mbemba del Lille.

"La Federación Congoleña de Fútbol ha decidido unilateralmente bloquear a los jugadores hasta el lunes, a pesar de que el reglamento de la FIFA es claro: los jugadores deben regresar a sus clubes 48 horas después del partido", lamentó el presidente del club francés.

En Heliópolis se espera que Bakambu regrese durante el día de hoy o mañana, por lo que no tendrá tiempo para preparar la cita de este miércoles con el Sporting Clube de Braga.