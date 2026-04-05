Bakambu celebra la clasificación al Mundial con un cambio de 'look' mientras el Betis le espera

El futbolista del Betis y sus compañeros han sido recibidos hoy en Kinsasa, donde celebran la clasificación mundial con una rúa por sus calles; el delantero ha aparecido teñido de rubio y con un sombrero mexicano mientras el Betis espera su vuelta

La República Democrática del Congo vive unos días de intensa celebración con motivo de su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que ha conseguido esta misma semana. Una gesta para el país centroafricano cuya última participación en una Copa del Mundo fue hace 52 años, en Alemania, aunque entonces bajo la denominación de Zaire.

El gol de Tuanzebe en la prórroga ante Jamaica sirvió para volver medio siglo después a la cita más importante del fútbol en nuestro planeta y la República Democrática del Congo ha extendido la fiesta varios días, con numerosos actos oficiales en el país africano considerados tan importantes que la selección no ha liberado a ninguno de sus jugadores para los partidos que tenían con sus clubes este finde semana, como ha sucedido en el Betis con Bakambu o en el Espanyol con Pickel, por ejemplo.

La selección de la RD Congo ha aterrizado este domingo en Kinsasa, capital congoleña, y sus habitantes han recibido a la expedición por todo lo alto. Muchos aficionados incluso han grabado el momento para compartirlo en redes sociales, como ha sido el caso del periodista @Chris_lokelole, con música de trompetas y tambores, con muchos jugadores vestidos para la ocasión, como el propio Bakambu, que aparecía envuelto en una bandera de su país, con un sombrero mexicano colgado del cuello y teñido de rubio.

La presencia de Bakambu en Braga, en duda

Tras dicho recibimiento en el aeropuerto, la selección se ha montado en un autobús descapotable para celebrar la clasificación por las calles de Kinsasa con el pueblo congoleño. Un día cargado de actos protocolarios el de este domingo, tras el cual Bakambu debería comenzar su regreso a Sevilla, por lo que está por ver si llegará a tiempo para el partido de este miércoles en Braga.

"Nos alegramos el hito histórico que ha conseguido su país, pero el Betis tiene también posibilidades de jugar en próximas fechas hitos histórico y deseamos que esté aquí cuanto antes", decía ayer Manu Fajardo, director deportivo del Betis en la previa del choque ante el Espanyol sobre la situación de Bakambu.

Hasta ahora, la única participación del país en los Mundiales de fútbol data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire y se encontraba bajo el régimen dictatorial de Mobutu Sese Seko.

En la Copa del Mundo, que comenzará el próximo 11 de junio, la RDC integrará en esta ocasión el grupo K, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. Dirigidos por Sébastien Desabre, los congoleños debutarán ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston (EE.UU.), luego jugarán contra Colombia el 23 del mismo mes en el estadio Akron de Zapopan (México) y cerrarán su fase de grupos contra Uzbekistán cuatro días después en el Mercedes Benz stadium en Atlanta.