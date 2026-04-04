Manu Fajardo habla de una planificación de Champions y un esperado regreso: "Ojalá ver a Isco pronto"

El director deportivo del Real Betis se ha mostrado esperanzado con el regreso del malagueño, la gran tamporada de Fornals y la situación de Bakambu

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, ha atendido a los micrófonos de Movistar+ unos minutos antes del comienzo del choque ante el Espanyol en La Cartuja, donde ha repasado algunos temas de la actualidad verdiblanca, como por ejemplo, la gran temporada que está haciendo Pablo Fornals y que le podría llevar al Mundial con España.

"Es un jugador clave para la identidad del Real Betis que aporta mucho en el día a día por su jerarquía, entusiasmo y lo gran profesional y persona que es", ha reconocido el máximo responsable de la parcela deportiva heliopolitana, que también fue preguntado sobre otro jugador de tremenda clase como Isco.

Sobre la vuelta del malagueño sí que se mostró más cauto, aunque esperanzado. "Quiero ser siempre prudente con este tipo de situaciones. Siempre lanzo el mismo mensaje: hay que confiar en los plazos de los servicios médicos y lo que puedo confirmar es que Isco está dentro de los plazos. Ojalá verlo pronto en el terreno de juego", ha expresado.

La Champions lo cambiaría todo

En estos momentos, la quinta plaza en LaLiga que ostenta el Betis daría acceso a la próxima edición de la Champions League, un objetivo muy ilusionante para los verdiblancos. "No nos obsesionamos con eso. El objetivo del Betis es quedar lo más alto posible en las tres competiciones. Estamos donde nos corresponde por presupuesto y ojalá podamos volver a disfrutar de esa competición porque esta afición se la merece más que nadie", ha reconocido.

Eso sí, la diferencia de presupuesto es evidente a la hora de jugar en Champions o en Europa League, por lo que la planificación deportiva de la próxima temporada sufriría un cambio en cuanto a la búsqueda de fichajes: "Obviamente, hay que tener controladas distintas situaciones en función de los diferentes escenarios, pero creo que también es importante no perder la perspectiva porque de nada vale dar un paso al frente si luego das dos hacia atrás. Hay que tomarse las cosas con calma".

Por último, la histórica clasificación de República Democrática del Congo para el Mundial del próximo verano en este último parón ha propiciado que Bakambu no haya podido regresar a tiempo a Sevilla para jugar este partido, ya que el país africano ha preparado una serie de actos protocolarios y no permitió liberar a su delantero, aunque Fajardo se ha mostrado comprensivo: "Nos alegramos el hito histórico que ha conseguido su país, pero el Betis tiene también posibilidades de jugar en próximas fechas hitos histórico y deseamos que esté aquí cuanto antes".