Betis - Espanyol: resumen, goles y resultado

Descanso en el Estadio de La Cartuja. Primera parte sin muchas ocasiones, apena dos claras y las dos para los hombres de Pellegrini. Sobre todo la que tuvo Aitor Ruibal, con un remate a bocajarro ante Dmitrovic que logró desbaratar el serbio ante la incredulidad del atacante bético. Pocos minutos después Altimira pescaba un centro llovido con la cabeza y el meta perico tuvo que palmear el esférico para evitar el 1-0. Y poco más, Antony se animó antes del descanso pero no ha aparecido mucho.

Fornals es el jugador que más se ha movido buscando la fluidez del juego verdiblanco ante un Espanyol bien plantado, sin dejar huecos en defensa e intentando aprovechar alguna ocasión, aunque apenas han podido conectar con Roberto, la referencia en la delantera. Volvemos en unos minutos...