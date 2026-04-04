Betis - Espanyol: resumen, goles y resultado
Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga entre verdiblancos y pericos...
Betis
Espanyol
Minuto a minuto
LA CRÓNICA: Un querer y no poder constante en la lucha por la Champions
Esto es todo desde La Cartuja, nos despedimos. ¡Hasta la próxima!
Bartra cree en el equipo: "El empate sabe a poco pero no hay tanto que reprocharnos"
LAS NOTAS: Puntos uno a uno del Real Betis en su partido ante el RCD Espanyol: Falta de acierto en ataque
Reparto de puntos en La Cartuja. Lo buscó más el Betis, habiendo tenido las ocasiones más claras, dos en la primera parte y dos en la segunda, estas últimas en las botas de Pablo García, que en una de ellas se encontró con el travesaño. Un punto para cada uno. El Betis no logra mantener la renta sobre la Real Sociedad y veremos si sobre el Celta, que juega mañana. Ahora toca cambiar el chip para afrontar el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Braga.
¡FINAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO! ¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS!
¡ARRIBA PABLO GARCÍA!
Vuelve a prober el canterano, caracoleando en el pico del área y buscando la escuadra con un potente disparo pero se marcha por encima del larguero...
Pelotazo de Rubén Sánchez para achicar agua... El partido va a morir en el área del Espanyol...
Buscaba Amrabat conectar con Abde pero el remate de cabeza del extremo llega blandito a las manos de Dmitrovic...
A trancas y barrancas Rubén Sánchez ganó el balón pero lo acabó perdiendo en línea de fondo... a todo esto, ¡cuatro minutos de añadido!
El Espanyol le ha ido rascando segundos al reloj durante la segunda parte, veremos cuánto añade el colegiado...
Regala un córner El Hilali pero no lo consigue aprovechar el Betis, que no encuentra la cabeza de Llorente y en el rechace el Cucho parece que estaba en fuera de juego...
Apura el Betis, que tiene prisas por jugar y llegar a la portería de Dmitrovic... Entramos en el tramo final del partido...
Expósito se va al suelo, no puede seguir, pero es el cambio de Manolo González. Se marcha el '8' del Espanyol y entra Terrats en su lugar.
Se resbaló Riedel que se quedaba solo ante Valles, pero estaba el central en fuera de juego...
¡AL LARGUERO PABLO GARCÍA!
Remate de interior del canterano dentro del área pero el balón se estrella en el travesaño, el rechace lo busca el Chimy sin fortuna...
DOBLE CAMBIO DEL ESPANYOL
Se marchan Dolan y Ngonge; entran Jofre y Rubén Sánchez.
Aitor Ruibal ve la primera cartulina amarilla del Betis. Tuvo que parar el contragolpe perico.
Más reajustes de Pellegrini con este doble movimiento. Aitor Ruibal retrasa ahora su posición al lateral derecho, para dejarle el extremo a Pablo García. Fornals hace lo propio, bajando al doble pivote para que el 'Chimy' juegue más adelantado.
DOBLE CAMBIO EN EL BETIS
Se marchan Bellerín y Altimira; entran Chimy Ávila y Pablo García.
Otra amarilla para el Espanyol, la segunda que provoca Abde. Ahora sí es para el central, para Riedel, que por cierto no podrá la próxima jornada contra el Barça.
Ve la cartulina El Hilali, por sus protestas tras una falta de Riedel sobre Abde.
Con la entrada de Abde, Ruibal deja la banda izquierda y se va a la derecha, para dejar al internacional marroquí la siniestra.
CAMBIO EN EL BETIS
Se marcha Antony y entra Abde. Pólvora fresca para la banda verdiblanca...
¡ESTIRADA DE VALLES!
Ahora lo intenta Edu Expósito desde fuera del área, buscando el palo corto de Valles pero el meta bético reacciona mandando el balón a córner...
Amarilla para Carlos Romero, la primera del partido. Por derribar claramente a Aitor Ruibal.
¡PIDE PENALTI EL BETIS!
Cayó Ruibal dentro del área cuando buscaba el centro de Bellerín, pero el juego sigue y dice que no hay nada el colegiado...
CAMBIO EN EL ESPANYOL
Se marcha Roberto y entra Kike García. Delantero por delantero.
¡ZAPATAZO DE RUIBAL!
Buscó sorprender el canterano pero su potente disparo desde 30 metros fue centrado, sin problema para Dmitrovic...
Necesita el Betis que Antony entré más en contacto con la pelota, sin Abde, es el único con capacidad para sorprender en conducción...
¡Remate de Dolan! Al final había fuera de juego del atacante perico, por muy poco, y su disparo con la izquierda se marchó desviado...
Busca el Betis meterle una marcha más al partido pero ahora el impulso lleva a Ruibal a poner un balón muy largo...
Empieza la segunda parte con dominio del Betis, llevando la iniciativa el conjunto de Manuel Pellegrini...
Vaya clase la de Altimira, que tiró un caño para marcharse de su rival...
Sin cambios de momento en ninguno de los dos equipos, aunque de seguir 0-0 mucho tiempo no tardarán en producirse...
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN LA CARTUJA!
Antes del comienzo del partido, Manu Fajardo ha atendido a Movistar+, hablando de lo que supondría una planificación de Champions y la vuelta de Isco Alarcón.
Descanso en el Estadio de La Cartuja. Primera parte sin muchas ocasiones, apena dos claras y las dos para los hombres de Pellegrini. Sobre todo la que tuvo Aitor Ruibal, con un remate a bocajarro ante Dmitrovic que logró desbaratar el serbio ante la incredulidad del atacante bético. Pocos minutos después Altimira pescaba un centro llovido con la cabeza y el meta perico tuvo que palmear el esférico para evitar el 1-0. Y poco más, Antony se animó antes del descanso pero no ha aparecido mucho.
Fornals es el jugador que más se ha movido buscando la fluidez del juego verdiblanco ante un Espanyol bien plantado, sin dejar huecos en defensa e intentando aprovechar alguna ocasión, aunque apenas han podido conectar con Roberto, la referencia en la delantera. Volvemos en unos minutos...
¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS! ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
Un minuto de añadido.
Se animó de nuevo Antony buscando perfilarse en la frontal del área pero le salieron hasta dos jugadores para robarle la pelota...
Ahora sí se dejó ver Antony rompiendo por dentro y buscando la prolongación para Ruibal, que cae dentro del área pero el árbitro le dice que se levante...
Falta de Cabrera sobre Fornals, pedía Bartra la amarilla para el central pero de momento, el colegiado no ha amonestado a nadie...
Disparo a la media vuelta del Cucho que se marcha desviado, buscaba el palo largo entre la maraña de piernas pericas...
Nos acercamos ya al tramo final de la primera parte. Domina desde hace unos minutos el conjunto verdiblanco, que ha tenidos dos grandes ocasiones que desbarató Dmitrovic...
¡OTRA DE DMITROVIC!
Pescó de cabeza Altimira un centro rebotado y llovido y el remate se envenenó cuando parecía inofensivo hasta el punto de que el meta serbio tuvo que palmear el balón para evitar que acabara dentro de su portería...
Se llevó el balón con la mano Aitor Ruibal de forma involuntaria cuando se metía en el área y lo vio el colegiado...
¡QUÉ PARADON DE DMITROVIC!
No se lo puede creer Aitor Ruibal... Gran combinación del Betis, Bellerín rompe líneas y la pone rasa para Ruibal que tiene todo de cara para marcar pero Dmitrovic se hace grande para evitar un gol cantado...
Ahora combinaron el Cucho y Fornals, el balón acaba de nuevo en el colombiano que busca el palo de Dmitrovic con un disparo seco desde fuera del área que se estrella en el lateral de la red...
¡UY EL CUCHO!
Buscó revolverse dentro del área para sacar el disparo, no pudo, pero peleó el rebota con Cabrera hasta que Dmitrovic se le lanzó a los pies...
Ahora fue Ngonge por banda derecha el que logra poneer el centro pero lo despeja la defensa bética, el balón acaba de nuevo en el futbolista del Espanyol que busca portería desde fuera del área pero manda su disparo fuera...
¡Qué buena jugada de Fornals! Se fue marchando de El Hilali pegado a la línea de fondo y metió el pase para Bellerín pero la zaga perica corta el balón...
EL HILALI, EN EL SUELO
Entran las asistencias porque El Hilali y Valentín Gómez se han golpeado la cabeza en una disputa de balón y el lateral del Espanyol es el que ha salido peor parado.
Riedel le gana ahora la partido al Cucho, al que buscaban con un balón largo a la espalda de la zaga perica...
De momento no hay un dominador claro, ahora el peligro lo llevo el Espanyol con una jugada de Dolan por la izquierda, puso el centro buscando a Roberto pero Valentín le gana la partida, el rechace de volea lo manda Expósito por encima del larguero...
¡CABEZAZO DE LLORENTE!
La primera de peligro del Betis llega a balón parado. Saque de esquina que remata de cabeza Llorente potente pero algo centrado, a las manos de Dmitrovic.
Intentaba montar el contragolpe Roberto aunque Llorente fue llevándolo hacia fuera del área, al final pone el centro pero acaba en las manos de Valles.
Ojo que Edu Expósito parecía que no se podía levantar, ha parado el juego el colegiado, aunque parece que solo ha sido un golpe en la rodilla y ya recupera la verticalidad...
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO EN LA CARTUJA!!!
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
Ambos equipos ya en vestuarios una vez finalizado el calentamiento. Recibirán las últimas indicaciones y al túnel de vestuarios...
Los jugadores de ambos equipos calientan sobre el césped... Esto empieza ya mismo...
Así lucen los vestuarios de Betis y Espanyol antes del partido...
Pellegrini ha atendido a los medios del club hace escasos minutos:
Un partido clave: "Tenemos que seguir tratando de mantener la plaza en LaLiga, a ver si permite jugar la Champions la próxima temporada. Además, jugamos en casa, y los últimos resultados aquí han sido empates, no hemos conseguido sumar de a tres. Ponemos el once que creemos mejor para este partido y, como he dicho muchas veces, la rotación del plantel es lo que nos ha permitido llegar a estas alturas bien posicionado en las dos competiciones".
Sin parar hasta el final: "Los parones a principios de temporada no me gustan, pero creo que después de tantos partidos entre semana y pensando en lo que viene, que serán ocho en algo más de 30 días si seguimos en la Europa League, es importante y esperemos que nos haya servido para recargarnos de energía para esta última parte de la temporada".
El Espanyol: "Hicieron una gran primera vuelta, con seis y siete puntos de ventaja sobre nosotros, y no se les han dado los resultados en la segunda ronda. Lo más importante siempre es el siguiente partido y lo que se haya hecho antes no va a servirnos para el día de hoy".
Tarde de reencuentros en La Cartuja, como el de Marc Roca, canterano espanyolista, con Manolo González y su ayudante.
¡Y EL ONCE DEL ESPANYOL!
¡CONFIRMADO EL ONCE DEL BETIS!
LA LISTA DE PELLEGRINI
Repasamos también la convocatoria de Manuel Pellegrini para este partido, donde cuenta con las bajas de los lesionados Lo Celso, Isco y Ángel Ortiz.
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN AHORA MISMO
Con la victoria de la Real Sociedad sobre el Levante este mediodía, los donostiarras se sitúan momentáneamente a tres puntos de los verdiblancos y alcanzan al Celta, que visita mañana al Valencia. El Betis debe ganar para mantener la renta de seis puntos con los de Matarazzo.
POSIBLES ONCES
Como siempre antes de cada partido y de conocer los onces habituales, vamos a repasar las posibles alineaciones titulares para la tarde de hoy, gentileza de nuestro compañero Aitor Torvisco.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en La Cartuja entre Betis y Espanyol...
Real Betis y Espanyol se enfrentan este sábado en La Cartuja en un duelo al que ambos equipos llegan con la necesidad de ganar. El Betis lo hace tras cinco jornadas sin vencer, y el Espanyol aún más pues todavía no ha celebrado ninguna victoria este 2026.
El Betis, pese a ello, se mantiene en la quinta posición de la tabla, a tres del sexto clasificado, el Celta, y confía en amarrar ese lugar de privilegio que esta temporada podría dar la participación en la próxima Liga de Campeones. El técnico chileno cuenta con la baja segura de Giovani Lo Celso, así como el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho en el último encuentro frente al Athletic, y el capitán Isco Alarcón, en proceso de recuperación de la grave lesión que sufrió a finales de noviembre.
El Espanyol, por su parte, viaja a Sevilla con el objetivo claro de romper su mala dinámica de resultados en este año 2026, donde únicamente ha sumado cuatro puntos de los últimos 36 posibles y en el que todavía no ha firmado ninguna victoria. Manolo González no podrá contar con el lesionado de larga duración Puado ni tampoco con el sancionado Pere Milla, con cinco cartulinas amarillas. Pickel sigue con su selección. Por su parte, Dolan, Urko y Riedel acumulan cuatro tarjetas.