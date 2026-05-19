Joan García desmiente a Florentino Pérez: "Cualquiera sabe que no es verdad"

El meta del Barcelona se une a la lucha del club ante las palabras de Florentino Pérez y asegura que "cualquiera sabe" que al Real Madrid no le han quitado entre 16 y 18 puntos, tal y como subrayó el presidente del Real Madrid en su particular rueda de prensa

El portero del Barcelona, Joan García, ha salido en defensa de su club tras las graves acusaciones que Florentino Pérez lanzó en su particular rueda de prensa. El presidente del Real Madrid sacó a la palestra el 'caso Negreira' y afirmó que el Barcelona le "había robado 7 Ligas" y denunció que este curso los árbitros le quitaron "entre 16 y 18 puntos" al club blanco. El meta blaugrana, en una entrevista en EFE, desmintió a Florentino Pérez y asegura que "cualquiera sabe que no es verdad".

"Cualquier persona que haya visto LaLiga, todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Estamos tranquilos, contentos con la copa que nos dieron después del clásico", responde al ser preguntado por las palabras del máximo dirigente del Real Madrid.

Joan García, de esta forma, se une a los defensores del Barcelona tras las palabras de Florentino Pérez. El Barcelona ya movió ficha y anunció, a través de un comunicado, que estudiaría las palabras del presidente del Real Madrid para emprender acciones legales. "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten", recogía el comunicado emitido por el FC Barcelona en sus redes sociales.

Joan García quiere terminar LaLiga siendo el portero menos goleado de Primera división

En otro orden de cosas, Joan García afronta el último partido de la competición liguera, el sábado ante el Valencia, con el objetivo de acabar el curso como el portero menos goleado de la competición, un reconocimiento que le motiva para seguir creciendo. "Es un trofeo que te ayuda, del que tienes que estar orgulloso por el trabajo hecho. No es el objetivo principal cuando empieza la temporada, pero si al final de temporada lo consigues es algo de lo que estar orgulloso", reflexiona el portero azulgrana, quien reconoce algo risueño que sus compañeros "ya saben" que le tienen que ayudar.

Pero Joan García, que asegura que su personalidad le permite "estar tranquilo", quiere más y en los próximos cinco años espera "seguir mejorando, ser un portero mucho más consolidado, seguro y que cuide mucho más los detalles" para continuar ganando títulos con el Barcelona.