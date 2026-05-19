LaLiga avisa que hay diez clubes excedidos y da buenas noticias al Barça

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, ha adelantado la situación financiera del fútbol en España, vislumbrando la vuelta de Barça a la regla 1:1 este verano

Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, ha avanzado que hay diez clubes excedidos en el límite salarial entre Primera y Segunda, aunque todavía no tienen la certificación oficial de esta, y también desveló que el Barcelona puede recuperar el punto de equilibrio y volver a la regla 1:1 con operaciones como la salida de Robert Lewandowski.

"No podemos hacer valoraciones, el auditor le ha aceptado más de 70 de los palcos VIP, tiene el impacto de Lewandowski, salario y amortización, que era un coste elevado, va a abrir la grada nueva y va a aumentar los ingresos de patrocinio. El Barcelona ya lo sabe. Con esos elementos ya tenéis para tener una valoración", ha indicado Javier Gómez.

Todavía no están definidos los límites salariales

Estos detalles han salido a la luz en una sesión formativa sobre control económico en la que ha participado LaLiga, donde Gómez ha explicado que los clubes aún no tienen la confirmación de sus límites por parte de LaLiga, que los determina una vez que le han trasladado sus presupuestos a finales de abril de cara a la próxima temporada el mercado de fichajes, aunque no es una cifra fija y puede modificar durante la temporada según vaya aumentando ingresos.

"Desde mayo/junio los clubes saben cuál es su límite de coste, pero tienen varios meses hasta final de temporada para cerrar operaciones y acomodar gastos y fichajes. Estamos ahora haciendo el límite en base al promedio de tus tres últimas temporadas, pero hasta que no vendas por encima de esa cifra no incrementamos el límite de coste de plantilla. No siempre que un club venda jugadores va a tener un incremento", aclaró.

Javier Gómez apuntó que hay pocos excedidos, "los mínimos" y que los que tienen problemas normalmente son los descendidos o aquellos que han tenido un historia de beneficios por traspasos importantes y dejan de tenerlos. "En Primera son los mínimos, hay un equilibrio claro", afirmó.

Otro de los asuntos que se ha tratado es de los ascensos a Segunda, donde LaLiga ha informado de sus ayudas: "Ayudamos con 1.200.000 euros que no tienen que devolver y 4.250.00 euros porque cuando suben los dueños del club tienen que depositar ese dinero en 3 años porque es el valor de estar con nosotros, cuando baja se lo devolvemos en 3 años".

La diferencia de LaLiga con otras extranjeras

En relación a otras ligas, Javier Gómez consideró que España y Alemania están igual en coste de plantilla, aunque Alemania tiene mayor amortización que España, donde los sueldos serían mayores y se dedica más a retener jugadores de cantera, y alertó del problema que supone para todas el sistema de Inglaterra."Han aprobado un 'fair play' en el que su coste de plantilla deportiva te deja que gastes un porcentaje de tus ingresos más beneficios de traspasos de jugadores. Va a haber una burbuja de beneficios de traspasos de jugadores, ya pasó en Italia. ¿Cómo nos va a influir a nosotros?, porque es un vaso comunicante y estamos compitiendo con ellos, nos están hinchando los precios y eso arrastra a la Liga española y al resto de ligas", finalizó.