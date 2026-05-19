La cuenta atrás de la oferta de renovación del Barcelona a Christensen

El danés acaba contrato al final de la temporada y el club azulgrana le ha ofrecido una extensión de contrato en unas condiciones distintas a las actuales

El futuro de Andreas Christensen es una de las cuestiones que pronto podrían resolver en el FC Barcelona de cara a la temporada que viene. Cierto es que no es asunto capital en las prioridades del club catalán, pero en los próximos días podría aclararse qué sucede con el danés que acaba contrato al finaliza el curso.

Christensen tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Barcelona que expira en una semana, según Marca. De hecho la propuesta fue ofrecida ya hace algún tiempo al defensa, que no ha dado una respuesta al respecto. Todo, eso sí, con unas condiciones económicas menores a las que disfruta en la actualidad.

Lesión en el mes de diciembre

No ha sido un año fácil para Christensen, que se lesionó el pasado mes de diciembre con una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda. No ha sido hasta estos últimos partidos cuando ha recibido el alta médica y entrado en las convocatorias del equipo. Estuvo citado contra el Alavés y el Real Betis, aunque no ha jugado en ninguno de los dos encuentros.

El Barcelona cuenta con Christensen, aunque en unas condiciones económicas menores a las que percibe en la actualidad el danés de 30 años. Aunque no se trata de un jugador clave en el eje de la zaga, su respuesta puede influir en el número de movimientos que el club catalán realice en el centro de la defensa.

Condicionante para la defensa

Ya de por sí el Barcelona quiere reforzar una línea de la que salió en septiembre Iñigo Martínez y que ha hecho que Flick, por ejemplo, haya terminado por reconvertir a Gerard Martín del lateral izquierdo al centro de la defensa. Con o sin Christensen, el club azulgrana pretende sumar efectivos a la zona y Alessandro Bastoni es uno de los deseados, que no el único.

De no aceptar la propuesta de renovación Christensen podrían ser más de unos los fichajes para la zona. El tiempo apremia para que acabe el plazo y conocer si definitivamente el experimentado jugador danés sigue o no como azulgrana.

Los números de Christensen esta temporada señalan 17 partidos jugados, todos ellos antes de la señalada lesión del mes de diciembre. Un jugador que entraba en las rotaciones de Hansi Flick pero al que las lesiones han mermado su regularidad en las dos últimas temporadas. Firmado para la temporada 22/23, el defensa ha participado en un total de 97 encuentros con la elástica azulgrana.