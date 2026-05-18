Cuenta atrás para el Betis con Nazinho por los movimientos de la competencia

En la agenda de Fajardo tras el acuerdo roto a última hora en verano, la batalla por el carrilero zurdo se ha recrudecido en las últimas semanas por los avances de otros pretendientes que complican esta posibilidad

Reforzar el carril zurdo se encuentra nuevamente en las prioridades del Betis para la próxima temporada al no responder Junior Firpo a las expectativas y consumarse la salida de Ricardo Rodríguez a la conclusión de la temporada.

Además, Manu Fajardo es consciente que el proyecto de Champions exige no cometer los mismos errores de pasados mercados y potenciar con enjundia esta posición, el talón de Aquiles del equipo en los últimos cursos.

El Betis no pierde de vista a Nazinho tras su fichaje frustrado

Por ello, en Heliópolis están dispuestos a invertir en esta demarcación, al menos para el carrilero titular, y en la agenda verdiblanca sobresale un nombre, el de Nazinho, que empieza a correr seriamente peligro por los avances realizados por la competencia.

Cabe recordar que el pasado verano el Betis alcanzó un acuerdo con el lateral portugués y su club, el Círculo de Brujas, para un traspaso pactado en alrededor de seis millones de euros.

Sin embargo, cuando el futbolista de 22 años tenía preparadas las maletas, su llegada se truncó al no producirse el adiós de Ricardo Rodríguez, requisito indispensable. Este contratiempo provocó que Nazinho permaneciera en el equipo belga, donde ha firmado una temporada destacada a nivel personal y ha sido clave para la salvación de su equipo, con tres goles y ocho asistencias.

Su rendimiento propició en marzo que su valor de mercado ascendiera a cinco millones y, sobre todo, a que se iniciara una carrera por sus servicios inexistente a esos niveles cuando el Betis avanzó su incorporación.

La competencia avanza por Nazinho

De ese modo, en dicho mes empezó a proliferar la competencia, con la aparición del Stuttgart alemán y, sobre todo, del Monaco, que por entonces ya había iniciado los contactos por su vivo interés, lo que aumentó la presión sobre los verdiblancos.

Lo cierto es que dos meses después, la batalla por Nazinho se ha recrudecido, porque, según afirman desde Alemania, más concretamente el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, el Stuttgart ha reaparecido tras echarse en un principio hacia atrás por las pretensiones del Círculo de Brujas, y sigue "muy interesado" en firmar al de Almada.

No obstante, esta fuente afirma que la entidad alemana lo tiene difícil por los avances realizados por el Mónaco, el cual presiona con intensidad para hacerse con los servicios del emergente lateral zurdo, dispuesto a convencer al jugador y a su club con un importante esfuerzo económico.

Esta situación activa la cuenta atrás para el Betis para no perder la oportunidad de reclutarle siempre y cuando las condiciones le cuadran en todos los sentidos.

El Betis, con un as en la manga

Este redacción ya señaló en febrero que Fajardo mantenía como opción destacada el fichaje de Nazinho en condiciones similares a las de verano, alrededor de seis millones de euros, si bien desde Alemania afirman que al Stuttgart le han pedido una cantidad cercana a ocho millones de euros, debido a su crecimiento este curso y a que tiene contrato hasta 2028.

No obstante, en el caso de que estuvieran decididos a ficharle, los heliopolitanos contarían con la ventaja de que el futbolista ya dio luz verde en verano y estaría encantado de recalar en La Palmera, y más ahora con el atractivo extra de la Champions, si bien no lo esperará eternamente ante las llamadas insistentes que está recibiendo.