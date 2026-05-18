Bakambu abre la lista de internacionales del Betis en el Mundial

El delantero verdiblanco, que no renovará con el club verdiblanco, ha sido incluido por Sebastien Desabre en la lista definitiva de 26 convocados para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, la segunda que disputa su país en la historia

Las 48 selecciones que tomarán parte desde el 11 de junio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no están obligadas a entregar sus listas definitivas ante la FIFA hasta el próximo 1 de junio. Pero muchas de ellas no esperarán hasta esa fecha. España, por ejemplo, la ofrecerá el lunes 25 de mayo, una vez que acabe LaLiga. Pero otras incluso se han adelantado y ya han anunciado su relación de 26 jugadores, como es el caso de la República Democráctica del Congo.

El Mundial, un escaparate para colocarse en el mercado

Así, en la convocatoria final de Sebastien Desabre no falta, como esperaba, Cédric Bakambu, que acudirá por tanto a su primer Mundial justo antes de poner fin a su etapa en el Real Betis, con el que acaba contrato el próximo 30 de junio y no será renovado. Sin duda, un escaparate que le puede ayudar a conseguir un ultimo gran contrato a sus 35 años, posiblemente ya lejos de las principales ligas europeas, aunque en el pasado mercado de enero se interesaron el Oviedo o e Pisa italiano.

Desde que optara por defensa la camiseta del país en el que nacieron sus padres, pues él lo hizo en Francia y jugó hasta la sub 21 con la 'Bleu', Bakambu ha sido pieza importante en una selección con la que ha cumplido más de una década y con la que ha firmado 21 goles en 67 partidos. Por ello, será uno de sus grandes baluartes en una cita histórica para los suyos.

Los congoleños jugaron su último Mundial en 1974. No era para menos que se desatara la locura cuando el pasado mes de marzo ganaron a Jamaica en la prórroga con motivo de la repesca FIFA, provocando un carrusel de celebraciones que llevó al delantero a regresar más tarde a la disciplina bética sin permiso. Una situación que provocó el enfado del club e incluso le costó una multa, aunque ya fue perdonado por ello.

La lista completa de la República Democrática del Congo para el Mundial

Los elegidos para tan esperada cita son los porteros Fayulu, Epolo y Mpasi; los defensas Wan-Bissaka, Kalulu, Joris Kayembe, Masuaku, Kapuadi, Bushiri, Tuanzebe, Mbemba y Batubinsika; los centrocampistas Sadiki, Moutossamy, Edo Kayembe, Mukau, Pickel, Mbuku, Cipenga, Bongonda y Kakuta; y los delanteros Elia, Mayele, Bakambu, Banza y Wissa.

Con esos mimbres, el combinado africano competirá en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, tratando de buscar el pase a la siguiente ronda ya sea como uno de los dos primeros clasificados o uno de los ocho mejores terceros

Todos los jugadores del Real Betis que pueden estar en el Mundial: hoy saldrán de dudas Antony y Natan

Con Bakambu, por tanto, se inaugura la lista de jugadores del Real Betis que estarán presentes en el Mundial. Pueden ser en total hasta 11, lo que viene a refrendar el nivel de una plantilla que ha logrado un billete de regreso a la Champions 11 años después. Así, esta misma noche, se conocerá también la lista definitiva de Carlo Ancelotti con Brasil, estando Antony y Natan entre los candidatos.

A ellos hay que sumar Pablo Fornals con España; los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, fijos para su seleccionador; el suizo Ricardo Rodríguez, igualmente indiscutible en la suya; o los colombianos Cucho Hernández y Nelson Deossa. Además, tampoco falta Álvaro Fidalgo en la prelista de Javier Aguirre con México, pese a su pérdida de protagonismo en el conjunto verdiblanco, ni el argentino Lo Celso en la de Scaloni para una Argentina que buscará defender su cetro mundial.