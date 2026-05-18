Luis de la Fuente pierde a Fermín para el Mundial 2026: la lista definitiva se da a conocer el 25 de mayo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado que el entrenador de la Selección Española dará la convocatoria el próximo lunes, una vez termine la última jornada de LaLiga. En ella no estará el atacante del FC Barcelona que sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, dará la lista de convocados para el Mundial 2026 el próximo lunes, 25 de mayo de 2026, una vez que termine la última jornada de LaLiga. El técnico anunciará el nombre de los 26 futbolistas citados en un evento que tendrá lugar a partir de las 12:30 horas en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica de la capital de España, situado en la calle Gran Vía 28. Luis de la Fuente no podrá contar con Fermín López, jugador del FC Barcelona, por culpa de una lesión de última hora y también dará a conocer al grupo de jugadores de apoyo que ayudar al combinado nacional hasta el día 4 de junio.

Luis de la Fuente pierde a Fermín López

La lista de futbolistas convocados para el Mundial 2026 de la Selección Española parece bastante clara si bien es cierto que hay ciertas dudas en algunas posiciones debido a las últimas lesiones que se están produciendo. Una de ellas ha sido la de Fermín López, futbolista del FC Barcelona, que tuvo que dejar de jugar el partido contra el Real Betis.

El andaluz que, a priori, era un fijo para Luis de la Fuente de cara al Mundial 2026 abandonó el encuentro en descanso por un problema en uno de sus dedos del pie derecho, concretamente en el quinto metatarsiano. El atacante del equipo catalán ha sido sometido a pruebas médicas y los resultados son claros: sufre una fractura. El futbolista del FC Barcelona pasará por el quirófano y el tiempo de baja puede oscilar entre 6 y 8 semanas lo que hace que el de El Campillo se pierda la cita mundialista.

Sin duda es un contratiempo para la Selección Española de cara al Mundial 2026 ya que Fermín López se ha convertido en una alternativa a sustituir con garantías a Lamine Yamal y Nico Williams quienes también en las últimas semanas han tenido problemas físicos. De este modo, Luis de la Fuente se ve obligado a buscar a un futbolista que cubra la vacante que va a dejar el andaluz.

Luis de la Fuente dará entonces el próximo lunes una lista de 26 jugadores para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española en donde no estará Fermín López. Al margen de ella, el entrenador del combinado nacional también dará a conocer una relación de nombres de futbolistas que ayudarán a los citados para la Copa del Mundo. Estos jugadores estarán en los entrenamientos hasta el día 4 de junio cuando la Selección Española se enfrenta a Irak en uno de los dos amistosos que jugará el equipo que entrena Luis de la Fuente antes de comenzar el Mundial 2026.